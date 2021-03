Milagros Ortiz: "El perremeísta que no esté dispuesto a servir al Estado, no puede servir a este gobierno"

Santo Domingo, RD

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aseguró que “el perremeista que no esté dispuesto a servir al Estado no puede servir a este gobierno”.

Las declaraciones de la funcionaria se dan luego de que se conociera un video donde la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, expresa que “sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder”, al referirse a los miembros del Partido Revolucionario Moderno que todavía no han sido nombrados.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi, al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, al poder se va a servir y el perremeista que no esté dispuesto a servir al Estado tiene que saber que no puede servirle a este gobierno”, enfatizó al ser abordada en el Palacio Nacional.

Milagros Ortiz llegó a Palacio Nacional la tarde de este lunes pero no aclaró si se tomarán mayores medidas ante las declaraciones de la gobernadora provincial y se limitó a decir “ya están viendo lo que estoy haciendo” al preguntarle si habrá sanciones en torno al caso.

La directora de Etica dijo que hay conceptos importantes que corregir “y corregir este concepto está en la obligación que éticamente me corresponde, se va a servir al ciudadano, a servir al poder, a servir al desarrollo de la República Dominicana”, enfatizó al describir cuáles son las funciones del servidor público.