Rondón cuestiona lo acusen de sobornar y que no se hable de expresidentes, diputados, senadores y Hacienda

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Ángel Rondón, el principal acusado en el caso de sobornos de Odebrecht, cuestionó nueva vez la acusación en su contra preparada por la Procuraduría General de la República.

Rondón cuestionó que a él se le acuse de haber sobornado a funcionarios y legisladores para lograr contratos a favor de Odebrecht, y que sin embargo funcionarios de esas entidades que intervienen en los préstamos no hayan sido procesados.

Rondón señaló que el Ministerio Público dice que él sobornaba legisladores del Senado y la Cámara de Diputados. “Hemos visto como la lista ellos la han ido remachando, solo hay dos senadores. Como si fuera suficiente para aprobar un préstamo con la comisión de Hacienda, pero aquí no hay ninguno de la Cámara de Diputados. Ni de los expresidentes (de la República), o to toro, o to vaca”, dijo Rondón.

“No hay un Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo aquí imputado y mucho menos hay un mayor responsable. Porque esos préstamos no los contratan por el Senado, los contratan por el Presidente de turno del país, y aquí ni siquiera se han mencionado a los presidentes que pidieron prestamos, no solo de Odebrecht”, dijo.

Ángel Rondón dijo que en ese caso no ha visto un acusado de los miembros de los comités de licitaciones de las instituciones que administraron los proyectos. “También decían que para el otorgamiento de préstamos al Estado dominicano yo intervenía con acciones ilícitas para lograr la aprobación en los organismos que tenían que ver con eso, llámese Hacienda”, dijo.

“Cuando Hacienda va a contratar un préstamo eso pasa por un procedimiento por Crédito Publico pero aquí tampoco ha habido un director de Crédito Publico imputado. Tampoco un ministerio de Hacienda, pero es donde se originan la contratación de esos préstamos”, dijo.

El imputado pidió la palabra mientras las secretarias del tribunal leían las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público.

“Yo me declaro inocente ante ustedes porque no existe prueba que me puedan a mi condenar por soborno”, dijo Rondón.

Dijo que aunque uno no tenía el deseo de participar, para referirse a las lecturas integras que se han estado produciendo, “sencillamente tengo que participar”.