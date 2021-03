Una oración por Jack Veneno

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Desde el pasado viernes se encuentra ingresado el campeón de lucha libre Rafael Sánchez (Jack Veneno), por lo que cientos de personas se han solidarizado pidiendo cadena de oración a través de las redes sociales.

Esta leyenda del ring estuvo por dos días en la Clínica Cruz Jiminián, pero ya fue trasladado al Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavarez (Incart).

Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), escribió a través de su cuenta de Twitter que su condición de salud es delicada.

Funcionarios y personalidades del ámbito artístico y sus seguidores han externado sus deseos de pronta recuperación a Jack.

Muchos recordaron los años de lucha de Jack Veneno, posteando fotografías de aquellos tiempos en los escenarios de combate.

@l_sanchez45 escribió : "Padre Santo, te pedimos por la salud de nuestro JACK VENENO, en Ti confiamos. Amén".

@viktorBautista también precisó en la plataforma de Twitter: “Jack Veneno fue uno de los grandes héroes de mi infancia. Me imprimió un espíritu vencedor. Me inflaba cada vez que veía sus episodios de heroicidad en la pantalla chica y en muchas circunstancias me creí él. La primera trompada certera que pegué a un abusador tuvo su impronta".

El doctro Cruz Jimiián ha estado informando a través de videos sobre el proceso de lucha que ha vivido Jack Veneno estos tres días luego de su recaída. Indicó que el cáncer le había hecho metástasis.

Mientras que @starlin_pau escribió en Instagram: “Ojalá se recupere el campeón, una leyenda”.

Los comentarios en las redes sociales son la evidencia de cuánto disfrutó el pueblo dominicano los episodios de lucha libre protagonizados por el “campeón de la bolita del mundo” Jack Veneno.