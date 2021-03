La SIP distingue a Marty Baron con el gran premio “Chapultepec 2021”

Miami, Estados Unidos

La Sociedad Intera­mericana de Pren­sa (SIP) ha concedi­do el Gran Premio Chapultepec 2021 al editor estadounidense Mar­tin (Marty) Baron, ex director ejecutivo The Washington Post, considerado uno de los perio­distas más prominentes de su generación.

El presidente de la SIP, Jor­ge Canahuati, dijo que Baron, quien ha dirigido salas de Re­dacción de varios diarios es­tadounidenses de referencia, durante los cuales estos gana­ron 17 premios Pulitzer en to­tal, ha mostrado “liderazgo y determinación en la búsqueda de la verdad y lo consideramos un periodista clásico y universal del periodismo”.

Canahuati agregó que el Comité Ejecutivo de la SIP tu­vo una tarea fácil al seleccio­nar a Baron, quien en sus 45 años de carrera ha luchado contra numerosos obstácu­los “para seguir construyen­do democracia a través de una prensa libre, independiente e inclaudicable”.

Baron ha sido editor jefe de The Washington Post, The Boston Globe y The Miami He­rald. También ha servido como editor senior de The New York Times y Los Angeles Times. Su liderazgo en la investigación del Globe sobre décadas de abusos sexuales del clero y su encubrimiento en la Iglesia Ca­tólica fue representado en Ho­llywood en la película “Spot­light” (“En primera plana”), ganadora del Oscar a la Mejor Película en 2016.

Como editor de The Miami Herald, Baron condujo al perió­dico a un premio Pulitzer por su cobertura sobre la redada pa­ra recuperar a Elián González, el niño cubano en el centro de una feroz disputa por su custo­dia.

En The Washington Post su gestión de ocho años comen­zó con las revelaciones sobre la vigilancia secreta generalizada por parte de la Agencia de Se­guridad Nacional y concluyó poco después del fin del gobier­no de Donald Trump, sujeto de numerosas revelaciones de pe­riodistas de ese diario.

Bajo la dirección de Ba­ron, The Washington Post logró una transición exitosa hacia las plataformas digitales. Cuando se jubiló, a fines de febrero de es­te año, el diario tenía alrededor de 3 millones de suscriptores di­gitales, 100 millones de usua­rios únicos mensuales en Estados Unidos y una reputación de inno­vación constante en el periodis­mo digital.

La SIP destacó su trayecto­ria por el énfasis sobre el dere­cho del público a estar informa­do, la protección y promoción de la libertad de expresión a través del ejercicio de un periodismo in­dependiente, y la búsqueda de la verdad, tal como lo destaca la De­claración de Chapultepec.

“Nos ha enseñado que el buen periodismo nace de descifrar los temas locales que afectan a nues­tras comunidades, los que, a tra­vés de la calidad y la rigurosidad, terminan de despertar valores que les dan a esas historias trascen­dencia global”, expresó Canahua­ti, CEO de Grupo Opsa de Hondu­ras.

La SIP entregará a Martin Baron el Gran Premio Chapultepec 2021 durante una ceremonia en su próxima Reunión de Medio Año a realizarse virtualmente el 20 de abril. Desde 1998 esta alta distin­ción de la prensa del hemisferio se entrega a individuos u organiza­ciones en reconocimiento a su des­tacada defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión en el marco de la Declaración de Chapultepec, principios de liber­tad de prensa que deben regir en una sociedad democrática.

Los merecedores anteriores de este premio son: Edison Lanza, ex relator para la Libertad de Expre­sión de la Comisión Interamerica­na de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Reporteros para la Li­bertad de Prensa, EE.UU; el New­seum, EE.UU.; Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, Ar­gentina; Alberto Ibargüen, presi­dente de la Fundación John S. y James L. Knight, EE.UU.; Catalina Botero, ex relatora para la Liber­tad de Expresión de la CIDH; Fer­nando Henrique Cardoso, ex pre­sidente y escritor, Brasil; Enrique Krauze, escritor, historiador y pe­riodista, México; Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatu­ra 2010, Perú; José Miguel Vivan­co, director de la División Amé­ricas de Human Rights Watch, EE.UU.; Asdrúbal Aguiar, abo­gado, académico y ex juez de la Corte Interamericana de De­rechos Humanos, Venezuela; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina; el Banco Mundial; la Corte Interamerica­na de Derechos Humanos; San­tiago Cantón, ex secretario eje­cutivo de la CIDH; Anthony Lewis, escritor y ex columnis­ta de The New York Times; Clau­dio Grossman, ex presidente de la CIDH; Jorge Santistevan, ex de­fensor del Pueblo, Perú; Dana Bu­llen, ex director ejecutivo del Co­mité Mundial por la Libertad de Prensa; Arthur O. Sulzberger, Pre­sidente Emérito de The New York Times y Federico Mayor Zaragoza, ex director general de UNESCO.