“Salvemos las dos vidas RD”, el lema de multitudinaria caravana celeste

Gabriel Coplin y Ana Aybar

Santo Domingo, RD

No al aborto, sí a la vida, era la frase que se escuchaba en la multitudinaria caravana que por más de cuatro horas se desarrolló en contra de las tres causales en el Código Penal.

El evento, que fue organizado por las iglesias, busca sensibilizar a los legisladores para que rechacen las ideas de grupos que abogan porque se despenalice el aborto en los casos de incesto o violación, mal formaciones congénitas y cuando la vida de la madre esté en peligro.

Bajo el lema “Salvemos las dos vidas RD”, ciudadanos de todo el país acudieron a la caravana, que se inició desde el Estadio Quisqueya y culminó frente a las instalaciones del Congreso Nacional.

El obispo de la diócesis de la Altagracia, Jesús Castro Marte, quien fue uno de los principales convocantes a la actividad, dijo que “La Caravana Celeste por la Vida” es una muestra de que República Dominicana es una nación Pro-Vida y “no permitirá que poderes foráneos impongan su agenda en nuestro país”.

"El derecho a la vida es absoluto y no conoce excepciones", reiteró el religioso en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

De su lado, Israel Parra Santana, dijo que fue a la marcha para enarbolar la vida, “porque Dios dijo: yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia, yo soy el camino, la verdad y la vida, defendemos lo que es el fundamento de Dios, que dijo no matarás, dejemos a Dios esa decisión, debemos defender las causas que están a favor de la vida, no la cultura de la muerte”.

Otros que participaran en el evento decían que los congresistas no estaban solos, como el caso de Esther Romero, quien dijo que estaba en el lugar reclamando el derecho a la vida.