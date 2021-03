Ternas de Defensor del Pueblo vuelven a Cámara de Diputados por "inobservancia" a la ley

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

La comisión especial del Senado a cargo de estudiar las ternas del Defensor del Pueblo, decidió devolver a la Cámara de Diputados estas listas por una "inobservancia" a la ley que crea esta institución.

Según explicó el presidente de esta comisión, Ricardo de los Santos, la contradiccion está en que los diputados entregaron tres ternas con adjuntos, cuando la ley permite sólo dos.

"Las mismas (ternas) entran en contradiccion con lo que establece la ley 19-01 modificada por la ley 367-09 que establece que solos son dos los adjuntos los adjuntos y ellos enviaron tres", explicó.

Aclaró que no hay ninguna "violación" si no una "inobservancia" a la ley, al tiempo que comentó que tras revisar el resto de las ternas, no encontraron inconveniente alguno, incluida la del Defensor del Pueblo donde hay postulantes con vinculación política.

"En ese sentido, presentaremos este informe al hemiciclo del senado en la próxima sesión, para que sean devueltas las ternas", expresó De los Santos.

Debido a esto, y como establece la ley, recién los 30 días que dispone el Senado para escoger a los miembros del Defensor del Pueblo, comenzarán a correr tras recibir nuevamente la corrección a las ternas.

En total la Cámara de Diputados aprobó seis ternas, una para el defensor del Pueblo, dos para suplentes y tres para adjuntos.