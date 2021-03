Arranca hoy la segunda ola de vacunación

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

Las interioridades del acuerdo entre la farmacéutica Sinovac y República Dominicana aún se desconocen, sin embargo el país ha recibido 1,818,000 dosis de la vacuna Coronavac desarrollada por este laboratorio.

Saber exactamente en cuales manos se encuentra contrato ha sido tarea difícil, a pesar de que el presidente Luis Abinader al dejar abierta la convocatoria para el diplomado sobre Periodismo Ético, aseguró que gobierno está comprometido con la absoluta colaboración con los medios y trabajarán para promover una relación mucho más cercana y directa con los periodistas.

La pandemia llegó por sorpresa a todos los países, y República Dominicana no fue la excepción, sin experiencias en el pasado sobre compras de emergencias de vacunas, Contrataciones Públicas no contaba con una ley especial para estos casos.

Es por esto, que tras ser declarada de urgencia y ser conocida en dos sesiones consecutivas, el Senado convirtió en ley la modificación a un artículo de la Ley 340-06 sobre Compra y Contratación de Bienes, Servicios y de Obras que permitirá al Gobierno adquirir vacunas contra el Covid-19.

Esto significa que el Estado puede realizar los procesos de compra sin que estos contratos lleguen al Congreso Nacional, con el fin de agilizar los procesos. Pero, al esos acuerdos no deben pasar por las manos de los legisladores, actualmente ¿dónde se encuentran?, la vicepresidenta de la Republica Raquel Peña, es además la coordinadora del Gabinete de Salud, por lo que las decisiones y revisiones dispuestas en esos contratos deben pasar por este Gabinete.

Sin embargo este medio envió una carta el día 2 de este mes vía correspondencia del Palacio Nacional, dirigida a la vicepresidencia de la República, solicitando el contrato de la compra de las 768,000 vacunas Coronavac que llegaron el 23 de febrero, sin que esta dependencia respondiera la solicitud.

Sin contrato

Una fuente de Palacio Nacional indicó a este medio que la vicepresidencia no tenía en su poder ninguno de los contratos suscritos.

Al no recibir respuesta favorable por esa vía, el LISTÍN DIARIO realizó otra solicitud pero en esta ocasión al Ministerio de Salud Pública, a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (Saip).

El Ministerio de Salud Pública respondió la solicitud aclarando que ellos no pueden proporcionar ningún contrato que se haya realizado con ninguna farmacéutica para la compra de las vacunas para el covid-19 ya que estos no se encuentran en esta institución.

Salud Pública no sabe

“Después de un cordial saludo, tenemos a bien informarle que en los archivos de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud Pública, no existe ningún registro sobre contratos suscritos por el estado dominicano con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Sinopharm, ni ninguna otra casa, para adquisición de vacunas contra el Covid-19, para su conocimiento y fines de lugar”, explica el documento recibido por el Saip el 18 de este mes. Los acuerdos cuentan con información sobre producción, logística, precios, y las cláusulas de responsabilidad que desvinculan a las farmacéuticas en casos de retrasos e impiden a los compradores, demandarlos por incumplimiento.

Además estas cláusulas pueden estipular límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos.

Contrato de Pfizer

De Pfizer, el contrato nunca llegó al Congreso Nacional solo el pliego de condiciones al que este medio tuvo acceso y que establece la compra de casi ocho millones de dosis (7,999,875) de su vacuna para prevenir el contagio de la Covid-19.

La compra de las vacunas tendrá un costo total de casi 96 millones de dólares (US$95,998,500).

Según el Pliego de Condiciones Vinculantes, las vacunas serían entregadas a partir del segundo trimestre del año, “pero Pfizer no se hace responsable de no cumplir con la fecha específica y que el gobierno no podrá cancelar el pedido”.

Datos

Incumplimientos

“Los proveedores no serán responsables de que no se entreguen las dosis de conformidad con las fechas estimadas de entrega establecidas en el presente documento... Y dicho incumplimiento no le dará al Ministerio de Salud Pública ningún derecho a cancelar pedidos de cualquier cantidad de la vacuna”, señala el contrato.

Al Congreso

Los contratos enviados al Congreso y que se conocieron los detalles de los mismos fueron los del pacto con el Fondo de Acceso Equitativo Mundial a las Vacunas contra el Covid-19 (Covax) y el de AstraZeneca.