UASD no iniciará por ahora la docencia semipresencial

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La Universidad Autó­noma de Santo Domin­go (UASD) no iniciará las clases semiprenciales en la primera etapa del plan que diseñó el Ministerio de Educación Superior y Tecnología (Mescyt) pa­ra el retorno a las aulas. Sin embargo, tiene excep­ciones con algunas asig­naturas del área de salud.Alejandro Ozuna, vice­rrector académico de la universidad, aclaró que las clases semipresen­ciales no serán inicia­das en la primera eta­pa porque el semestre que cursa la universidad aún no ha culminado. “En el caso de la UASD es diferente a las demás universidades en el sen­tido de que tiene dos se­mestres y un verano. Por lo tanto, como no he­mos concluido el semes­tre no podemos retornar en este mismo a las cla­ses semipresenciales”, expresó en una conver­sación con este medio. Ozuna indicó que las cla­ses semiprenciales pu­dieran iniciar en el mes de agosto de este año; es decir, en el próxi­mo semestre de clases. Además, destacó que la UASD no puede iniciar en esta etapa “de la noche a la mañana”, ya que luego de que culmine el semes­tre en curso deben elabo­rar un protocolo para so­cializarlo con el Mescyt como también anunciar­lo con anticipación a la

comunidad universitaria.Cabe destacar que la uni­versidad tiene excepciones de presencialidad con algu­nas asignaturas del área de la salud, ya que requieren de práctica constante pa­ra su comprensión. La uni­versidad ha autorizado pre­viamente estas prácticas. Todavía la universidad no tiene definido si este año se realizará el curso de vera­no por asuntos económicos. La decana de la facul­tad de Medicina, Rosell Fer­nández, explicó que algu­nos estudiantes del área de bionalisis, medicina y odon­tología están autorizados para asistir de manera pre­sencial porque hay materias que requieren de práctica. “Hay prácticas de es­tas carreras que no se pue­den impartir virtual por­que es imposible que un estudiante aprenda a ca­nalizar”, dijo la docente. Asimismo, señaló que las prácticas son máxi­mas de cuatro estudian­tes en días específicos con protección adecuada. Fernández expre­só que están procuran­do vacunar a los estu­diantes de biónalisis que son más de 300 alumnos. Ante la incertidumbre de algunos estudiantes por la repentina noticia de apli­car un protocolo para ini­ciar las clases semipresen­ciales en las universidades, Fernández dijo que la Fa­cultad de la Salud tiene un consenso con los maestros para que transfieran las ca­lificaciones de los alum­nos sin inconvenientes. “Por ejemplo, si un estu­diante de la sede seleccionó en San Francisco de Maco­rís no va a tener problemas porque ya las profesoras es­tán alineadas para aceptar al alumno donde seleccio­nó”, dijo la decana.

UNIVERSIDADES

Rectores.

El ministro del Mescyt, Franklin García Fermín, se reunió con los rectores de las universidades e ins­tituciones de educación superior y lograron un consenso para el retorno semipresencial de las cla­ses en las universidades.

Inicio.

La primera fase es­tá pautada para el 6 de abril y comprende las asignaturas con labora­torios y áreas de servi­cios, bibliotecas, y otras.