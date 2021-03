Hoy debió llegar primer cargamento de vacunas de AstraZeneca

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

República Dominicana debió recibir hoy su primer cargamento de vacunas contra el Covid-19 de AstraZeneca, según establece el contrato firmado con la farmacéutica británica.

Hoy 21 de marzo la farmacéutica debió entregar 400,000 dosis de su vacuna, desarrollada en conjunto con la universidad de Oxford, de Reino Unido, según el contrato firmado con el Estado dominicano.

La idea base del contrato firmado con la farmacéutica era garantizar un suministro continuo por mes de la vacuna, permitiendo la llegada de 2.7 millones de dosis de su vacuna en el primer semestre del año.

República Dominicana firmó un contrato con AstraZeneca para hacerse de 10 millones de dosis de su vacuna, a un costo de 40 millones de dólares, siendo este el más barato de los acuerdos por vacunas suscritos por el país.

La firma del acuerdo se produjo en Palacio Nacional el pasado 30 de octubre, luego de un proceso de negociación que estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en vista de un poder especial que le otorgó Luis Abinader, presidente de la nación.

La farmacéutica ha confrontado problemas a nivel mundial para cumplir sus acuerdos de suministro de dosis de la vacuna, llevando incluso hasta el punto de quiebra sus relaciones con la Unión Europea, que no ha recibido la cantidad de dosis pactadas en contratos similares al firmado por República Dominicana.

El pasado 13 de marzo el laboratorio anglosueco advirtió de nuevos retrasos en la entrega de su vacuna contra el coronavirus a la Unión Europea (UE), según un despacho de la agencia de noticias AFP.

Las razones de la farmacéutica fueron “problemas de producción y restricciones de exportación”.

El grupo había decidido recurrir a sus centros de producción fuera de la Unión Europea para el suministro al bloque, pero "lamentablemente, las restricciones de exportación reducirán las entregas en el primer trimestre" y "probablemente" en el segundo, según un portavoz de la farmacéutica.

AstraZeneca empezó a distribuir sus vacunas a la UE en febrero, y su objetivo era entregar 100 millones de dosis en el primer semestre de 2021 (30 millones en el primer trimestre, 70 en el segundo), según un cable de noticias de la referida agencia.

El calendario de entrega de vacunas al que se comprometió AstraZeneca indica que hoy, 21 de marzo, debieron recibirse 400,000 dosis de la vacuna. La segunda entrega de las dosis se debe producir justo un mes después, el 21 de abril, pero esta vez por una cifra de 800,000 dosis.

El 21 de mayo el Estado dominicano debería recibir otro cargamento por 800,000 dosis y el 21 de junio siguiente otras 700,000 inoculaciones.

El cronograma de entrega de vacunas sigue el 21 de julio siguiente, con el pacto para la llegada de una cantidad aún mayor: 1.9 millones de dosis; y para mediados de agosto la cifra más alta de todo el contrato: 3.9 millones de inoculaciones

La entrega de las 10 millones de dosis culminaría, al menos según lo contratado, con 1.4 millones de dosis en septiembre del 2021.

El país ha recibido hasta el momento un despacho de 20 mil dosis de la vacuna Covishield, que se fabrica en India con la misma fórmula de AstraZeneca. Eso fue el 15 de febrero. Cuatro días después, el 19, llegó al país un cargamento con 30 mil dosis más de la misma vacuna, pero estas donadas por el gobierno de India.

Con esas dosis comenzó el país su plan nacional de vacunación, denominado “VacúnateRD”. Desde China llegaron 768,000 dosis de la vacuna Sinovac, adquiridas por el Estado dominicano a un costo de 20 dólares por cada dosis. Eso fue el martes 23 de febrero.

El miércoles 17 de marzo llegó otro cargamento por 1 millón de vacunas de la misma Sinovac, desde China. El gigante asiático donó 50 mil dosis de su vacuna Sinopharm y 51,200 jeringuillas.

Con la farmacéutica estadounidense Pfizer se firmó un contrato para adquirir 7,999,875 dosis de su vacuna para prevenir el contagio de la Covid-19. La compra de las vacunas tuvo un costo total de US$95,998,500.

El pliego de condiciones firmado por el Estado dominicano indica los envíos de Pfizer serán por lotes cada tres meses, comenzando a partir del segundo trimestre del presente año (desde abril a junio), conforme al cronograma provisional de entregas.

Pero también establece que no será responsable de que no se entreguen las dosis de conformidad a las fechas estimadas de entrega establecidas en el convenio y que el ministerio de Salud Pública no tendrá derecho a cancelar los pedidos de cualquier cantidad de vacunas.

Al igual que las dosis de AstraZeneca, el gobierno ha anunciado, en varias ocasiones siendo la última el pasado 17 de este mes de marzo con la llegada de 1 millón 500 mil dosis desde China, de que no existe fecha para la llegada de las vacunas de Pfizer.

Detalles del contrato con AstraZeneca

El convenio con la farmacéutica señala que se debe avisar con treinta días de anticipación el momento en que las vacunas estén disponibles, así como la cantidad exacta que sería entregada.

Estas serían exportadas desde el centro de distribución, ubicado en México, y al momento que sean importadas, las vacunas pasarán a ser responsabilidad del Gobierno Dominicano, quien también tendrá que asumir la responsabilidad de la vida útil de las mismas, sin la posibilidad de retorno en caso de que sobrepasen la fecha de caducidad.

Cada dosis costará unos 4 dólares (unos 232 pesos dominicanos), aunque ese precio podría aumentar en 20 por ciento. Si esto pasa pues será el Estado que asuma el costo extra. De cualquier forma, el acuerdo dice que en ninguna circunstancia el precio por dosis excederá los US$ 6 (RD$349).

En el contrato también contiene la estructura del pago total por las vacunas, que asciende a 40 millones de dólares (más de 2,300 millones de pesos), en la que se realizarán tres pagos distintos, cuando se cumplan situaciones específicas.

El primero será igual al 20 por ciento del total acordado, o sea US$ 8 millones (alrededor de RD$ 464,612,690). Luego se realizará uno del equivalente al 40 por ciento (RD$ 929,225,381), cuando la vacuna de AstraZeneca sea aprobada por una de estas agencias sanitarias: la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés), la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica (MHRA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o por las autoridades de salud dominicanas.