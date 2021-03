Héctor Acosta pide perdón a las iglesias por palabras en Twitter

Santo Domingo, RD.

El senador por la provincia Monseñor Nouel y merenguero dominicano, Héctor Acosta “El Torito, colgó un video en su cuenta de Instagram donde pide perdón a las iglesias por sus comentarios en la red social de Twitter.

A través de Twitter, Acosta manifestó que apoyaba “las 3 causales y punto. Este país debe erradicar el que todo sea teoría, y concentrarnos en la acción. A las iglesias que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos, y no incentivar la violencia convocando a marchas. #oremos”.

En el audiovisual de Instagram de 4 minutos 27 segundos, el legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que sus palabras se debieron a situaciones de “emociones encontradas”.

“En esta oportunidad creo que el manejo que tuve en el día de ayer no fue el más correcto. Ustedes saben que a veces nosotros los seres humanos pasamos por situaciones que individualmente solo uno las entiende y a veces llegan momentos de emociones encontradas”, dijo.

Aseguró que como senador debió esperar a que el tema llegara al Congreso Nacional y estudiarlo para deliberar y así tener una idea más acabada de la posición que debe tener un legislador.

“Yo no puedo emitir un juicio contra las marchas, emitiendo que son violentas, hemos avanzado mucho en eso, entonces yo creo que esa fue otra parte donde mi manejo no fue el más adecuado y yo creo que debo pedir perdón nuevamente por ese tipo de pronunciamientos que no está a la altura de este humilde servidor”, indicó.

El tuit del merenguero no solo provocó el rechazo de muchos de sus seguidores en twitter, también la reacción del obispo de la Diócesis La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, quien por esa misma red social contestó a Acosta.

“Sr. Senador Héctor Acosta, la Iglesia jamás puede promover la violencia; defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto. En este tema se impone la sensatez y la cordura”, declaró Castro Marte.