Grupo cristiano ora a favor de la aprobación de las tres causales

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

Un grupo de cristianos pertenecientes a la Alianza Cristiana Dominicana (ACD) llegó la mañana de este viernes al campamento por las tres causales en el Código Penal, levantado frente al Palacio Nacional para orar a favor de la interrupción del embarazo.

La organización sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo debe permitirse siempre que el estado de gestación represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto y existan malformaciones fetales incompatibles con la vida tal como se establecen en las tres causales.

La reverenda Betania Figueroa levantó un clamor y expresó que la mujer es libre para actuar y decidir sobre su cuerpo, además oraron por las niñas que han sido objeto de violación y por los hogares enlutados.

"No son los obispos de nuestras iglesias, no son los pastores de nuestra iglesia quienes tienen que tomar la decisión, yo como pastora estoy obligada a acompañar a las personas en su posición, y esas 3 causales sobre pasa nuestras creencias", la reverenda.

Figueroa enfatizó que en su condición de pastora ha vivido experiencias de madres que sufren cuando tienen hijos en condiciones especiales porque “cuando viene ese niño con algún problema la iglesia no lo mantiene el padre no lo mantiene el reverendo no lo mantiene, lo mantiene la familia que se va empobreciendo por los costos que resultan esas enfermedades".

Los representantes de la ACD aclararon que la actividad busca llamar la atención de las autoridades nacionales sobre la necesidad de la aprobación de las tres causales en el Código Penal y el cumplimiento del compromiso asumido por los representantes recién electos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Además, advirtieron que se mantendrán en el campamento de las tres causales frente al Palacio de la Presidencia hasta lograr su objetivo.

Los mismos aseguraron que el aborto no es “un pecado” y que la Biblia no condena este tema, por lo que no hay ninguna forma objetiva bíblica o teológica de probar que el aborto en estas tres causales sea condenado por Dios, y tampoco debería penalizarse legalmente.

“Es lógico inferir que Jesús se habría puesto a favor de la vida, la salud integral y el derecho de decidir de la niña y de la mujer, porque así lo hace en muchas ocasiones en su trato con las mujeres (Marcos 5.21-43; Lucas 7.36-50; Juan 8.1-11, entre otros)”, explicó la pastora.