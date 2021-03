El viacrucis de los afectados por tormenta Laura en Los Ríos

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Inconformidad, conflictos internos, versiones confusas, atrasos de pagos en ayudas y esperanzas a flor de piel son algunos de los componentes del viacrucis que enfrentan los afectados por la crecida de una cañada en La Yuca del sector Los Ríos, Distrito Nacional, por los efectos de la tormenta tropical Laura el año pasado.

Ayer jueves luego de que los damnificados recibieran la ayuda que el Gobierno les suministra denunciaron que las mismas están siendo “manipuladas en beneficio de quienes no la necesitan”.

“Hay personas que están recibiendo dinero que en realidad no lo necesitan porque no tienen el problema, sin embargo, nosotros que estamos en la calle no nos vienen a resolver”, expresó Valeria Fortuna Mejía, una de las residentes.

Además, indicó que la ayuda que está recibiendo es de 3 mil pesos mensuales porque la registraron como inquilina cuando en realidad es propietaria de una vivienda que colapsó durante el desastre.

Valeriana Fortuna Mejía, hermana gemela de Valeria, Esteisi María y Altagracia Fortuna Mejía también aparecen en la lista como inquilinas pero estas también son propietarias, aseguraron a este medio. Todas dicen tener las pruebas y documentos que garantizan la posesión de las viviendad que se derrumbaron.

“Yo dije que era propietaria desde un principio. Después me dijeron que mandara un correo con todos los datos para que en este mes me salga (la ayuda que le corresponde)”, detalló la afectada a LISTÍN DIARIO.

La misma señaló que en el mes de noviembre y diciembre recibieron 10 mil pesos y ahora sólo reciben 3 mil cuando tiene que “pagar hasta 10,500 pesos de alquiler de casa”.

Fortuna responsabilizó al presidente de la Asociación de Iglesias Cristianas “El Olivar”, Nelson Arias y al presidente de la Junta de Vecino, Samuel Díaz, del mal manejo en el registro de los afectados.

Otro de los damnificados alegó que un señor de nombre Francisco Mejía está recibiendo al menos siete ayudas ya que incluyó a hijos que incluso residen en otras provincias.

Ayuda

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial presidida por Rolfi Domingo Rojas Guzmán entregó la cuarta entrega el mes pasado a las 30 familias afectadas.

La misma estuvo valorada en 270 mil pesos con montos divididos entre 3 mil a 30 mil pesos dependiendo de la necesidad, según detalló Rojas.

Construcción de apartamentos

El terreno donde serán construidas las viviendas está localizado cerca del multiuso del sector, aseguraron los aquejados.

En ese momento el funcionario adelantó que será construido un edificio para los que perdieron su casa porque son una cantidad alta de personas.

“Aquí (La Yuca) tenemos más personas y es un edificio que hay que hacer para 42 personas con un procedimiento que hay que agotar”, expresó Rojas durante el encuentro con los damnificados.

También indicó que el Instituto Nacional de Viviendas (INVI) ya tiene el proyecto, el monto de inversión evaluado y este año se entregarán las casas a cada uno.

Tormenta

La tormenta tropical Laura incidió con fuertes vientos y lluvias en el territorio nacional el 23 de agosto del año pasado.