Red de médicos Covid-19: “No hay vacunas hasta que no nos paguen”

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Contratos próximos a expirar, más de cuatro meses sin recibir sus prestaciones laborales y hermetismo en respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para solucionar los percances, son las quejas acumuladas de los doctores que conforman la Red de Médicos Covid-19 y la razón por la que los galenos se mantendrán fuera de los centros de vacunación hasta tanto se resuelvan las dificultades.

Así lo informó el doctor Cheitto Almonte, vocero de la red y que además es supervisor de centros de vacunación en el GSD.

El especialista de la salud explicó a Listín Diario que hace aproximadamente una semana, el ministro de salud, doctor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes prometió que los trabajadores de la salud que fueron contratados para contribuir en la batalla contra el coronavirus, obtendrían la remuneración económica.

Sin embargo, ante el silencio de las autoridades un grupo de doctores protestaron este miércoles frente a las instalaciones de Salud Pública (SP) para exigir las prestaciones laborales y recontratación.

De acuerdo con el doctor Almonte, la comisión que les recibió sólo postergó el plazo por otros siete días y les notificaron que no pueden garantizar que se completará el pago de todos los miembros de la red covid.

“Cada vez que venimos nos recibe una comisión, pero no hay respuestas concretas y lo único que recibimos son promesas”, puntualizó Almonte, al tiempo que advirtió: “hasta que no nos paguen, no vamos a vacunar. No hay vacunas hasta que no nos paguen”.

En ese sentido, el galeno indicó que es “incomprensible” que a los artistas les den 100 millones y a los doctores que han luchado contra el covid-19 y que ahora están vacunando contra la enfermedad no les paguen.

Además de la manifestación en la capital, Almonte expresó que los médicos de San Pedro, Santiago, La Romana, Monte Cristi, San Cristóbal, Pedernales, San Francisco de Macorís y Salcedo también protestaron de forma paralela desde sus respectivas provincias.