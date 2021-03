El cruce de palabras por un turno entre Bauta Rojas y Santiago Zorrilla en la sesión de hoy

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

El senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Antonio Rojas Gómez y su homólogo por la provincia El Seibo, Santiago Zorrilla, presidente en funciones del Senado, tuvieron un cruce de palabras en la sesión de este miércoles .

La disputa se originó cuando los senadores tomaban turnos para plantear sus argumentos sobre el contrato del peaje sombra de la autopista que comunican a Santo Domingo con Samaná.

El vicepresidente del Senado quien este miércoles fungía como presidente por la ausencia de Eduardo Estrella, le llamó la atención a Rojas Gómez, al entender que había hablado sin que se le diera la palabra.

“Colega senador, usted pidió la palabra yo se la doy, ahora la forma de la palabra no es tomarla, es pedirla”, le dijo Santiago Zorrilla al senador por la provincia Hermanas Mirabal.

Ante esto, Bautista Rojas Gómez le dijo que tomaba la palabra porque Zorrilla estaba violando los reglamentos al negarle la palabra al vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo.

“¿Yo se la había negado a usted colega vocero, yo le había negado la palabra a usted?”, respondió exaltado Zorrilla, preguntándole a Lorenzo.

“No pierda el control usted, no procedió de acuerdo a los reglamentos… Usted no está para contestar presidente por Dios, no pierda el control. Yo no lo estoy irrespetando, yo me paré y tomé la palabra porque usted no actúo con justicia”, dijo Bautista Rojas.

Luego de terminar su turno, sobre el tema del peaje sombra, el también senador por el partido Fuerza del Pueblo, indicó que su intención nunca fue faltarle el respeto a Zorrilla, pero tomó la palabra porque creía que este no había procedido correctamente.