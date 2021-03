Hoy se cumplen 46 años del asesinato de Orlando Martínez

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Eran aproximadamente las seis de la tarde de un lunes 17 de marzo pero de 1975, cuando el periodista y maestro Orlando Martí­nez salía de las instalacio­nes del periódico vesperti­no El Nacional, en donde se desempeñaba como jefe de redacción. Iba en direc­ción hacia el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde impartiría una ma­teria.

Martínez, quien enton­ces tenía 30 años, era di­rigente del Partido Comu­nista Dominicano (PCD) y en sus escritos y discursos se mantenía siendo opositor al régimen del entonces presi­dente Joaquín Balaguer.

Uno de esos escritos fue publicado el 25 de febrero de ese mismo año y fue titula­do “¿Por qué no, doctor Bala­guer?” en el que se mostraba indignado por el impedimen­to de entrada al país que exis­tía en contra del artista do­minicano Silvano Lora y exclamaba que “las personas a las que se debía sacar de es­te país eran todos los corrup­tos, a los delincuentes unifor­mados y sin uniformar, a los traficantes de influencias, a los que dan palos, apresan y torturan campesinos que lu­chan por sus derechos, a los calieses, a los vagos que co­bran sin trabajar, y a los fun­cionarios irresponsables”. El artículo cerraba diciendo que quien debería de irse y no vol­ver tenía que ser el presiden­te de la República. “Si es in­evitable que esta situación continué, si es imposible evi­tar actos indignantes y mise­rables como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o en el barco y a des­aparecer definitivamente de este país junto con todos los que anteriormente he men­cionado?”, rezaba el párrafo final de esa publicación.

Y claramente ese no era el primer enfrentamiento del periodista contra el ré­gimen de los “Doce años”, ya que varios escritos de la época señalan que Martí­nez “abrazó decididamen­te” la lucha en favor de los campesinos sin tierras, en­tre otras causas sociales.

Mientras el nacido en Las Matas de Farfán el 23 de septiembre de 1944 se iba acercando a los lares del campus universitario por la calle José Contreras la no­che iba cayendo ese lunes y allí, de acuerdo a lo relata­do en varias publicaciones sobre el suceso, fue cuan­do se percató de que estaba siendo perseguido por otro vehículo.

Varias versiones seña­lan que Martínez conocía a quienes lo perseguían y por eso redujo la velocidad del carro que conducía, otros aseguran que éste no los reconocía. Lo que sí sucedió a ciencia cierta es que el hombre fue alcanza­do por varios disparos que se realizaron desde el vehí­culo que iba a su lado, de­jándolo muerto casi al ins­tante.

OPOSITOR

Su memoria.

El cuerpo del también director de la revista Ahora fue encontrado a las 7:00 de la noche en el lugar donde fue le­vantado un monumento a su nombre.

Agentes.

El asesinato de Martí­nez fue considerado co­mo un “crimen de Es­tado” ya que las balas fueron disparadas por miembros de la Policía Nacional y el Ejército.