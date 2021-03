Médico Covid narra travesía de seis meses trabajando sin cobrar

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD.

Los médicos que fueron contratados por el Estado para asistir a las personas afectadas por la Covid-19, son los más propensos a posibles contagios de esta enfermedad, pero ni siquiera a un seguro de salud están afiliados.

Así lo contó a Listín Diario la doctora Gloria Jiménez, quien denunció que el Gobierno no está cumpliendo con el contrato del pago mensual que prometió a estos galenos, quienes llevan casi seis meses sin recibir el salario.

Un monto de RD$42, 000 fue lo que se les prometió a cada médico de la red Covid cada 30 días. No obstante, eso hasta ahora se ha quedado en promesas, extendiendo el incumplimiento de pago hasta los incentivos.

Un documento emitido por el Viceministerio de Salud Colectiva, detalla cuánto es el monto diario a pagar por los servicios al personal de vacunación, donde indica que al equipo, integrado por el vacunador, registrador, promotor y ayudante de vacunación le deben ser pagados RD$500.00 pesos cada día que asista a laborar, mientras que a los supervisores el monto es de RD$750.00, a los coordinadores RD$900.00 y a choferes RD$400.00. Este comunicado no era público entre los propios médicos que trabajan allí, por lo que una vez se dio a conocer “por casualidad”, según informó la doctora Jiménez, se les entregó el dinero un solo día luego de culminada la labor.

Un personal de 1,000 médicos distribuidos en las diferentes provincias es la cantidad de contratados por el Ministerio de Salud, a los cuales se les vence el tiempo este mes de marzo.

“Nosotros no queremos ser recontratados, no nos interesa, ya el contrato vence este mes de marzo, nosotros queremos un nombramiento, no lo mismo de cobrar cada dos y tres meses”, indicó.

Jiménez reveló que gran parte de esos médicos laboran en los aeropuertos del país brindando los servicios de realización de pruebas a quienes entran y salen de la República Dominicana, por lo que entiende que su labor dentro de la medicina es indispensable.

“Somos médicos que nos ganamos esa posición, nosotros fuimos importantes, y seguiremos siendo importantes”, expresó.

Llamado a paro La situación ha provocado que empleados de las direcciones Provinciales (DPS) y Áreas de Salud (DAS), amenazan con realizar un paro en sus funciones, debido a que aun no se les ha depositado el pago por prestar sus servicios que inicialmente fue la toma de muestras para pruebas Covid y una vez iniciado el Plan de Vacunación Nacional de inoculación.

Estos galenos iniciaron los paros previstos por los dirigentes de la red de médicos en las provincias, e informaron que la protesta se extenderá el próximo jueves en el gran Santo Domingo.

“Ya la situación no se aguanta, no podemos estar representando a Salud Pública sin nada en los bolsillos”, expresó Gloria Jiméneza Listín Diario vía telefónica. La mayoría de médicos que estaban laborando en los hospitales han sido retirados para dar cobertura en el plan de Vacunación Nacional.

La convocatoria a paro de labores que esta programada para el próximo jueves 18 de marzo a partir de las 7:00 de la mañana, será por tiempo indefinido, y hasta no ser nombrados no volverán a vacunar, por lo que la vacunación nacional está en juego, dice.

Amenazaron a las Direcciones Provinciales de Salud que si no envían una carta desde el Ministerio de Salud Pública no se integrarán el próximo jueves a sus labores de vacunación.