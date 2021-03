Luego de 35 años paralizados, retoman trabajos en planta de tratamiento Barahona

Benny Rodríguez

Barahona, RD

El Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillados (Inapa) dejó iniciados los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de este municipio Santa Cruz de Barahona, proyecto que tenía paralizado 35 años,

La planta de tratamiento es un proyecto que ha sido demandado durante décadas por organizaciones sociales y profesionales de esta provincia.

En un acto, el director ejecutivo de Inapa, Wellington Arnaud, anunció el reinicio de los trabajos con una inversión de RD$50.2 millones.

Los trabajos fueron iniciados por el entonces gobierno del extinto expresidente Joaquín Balaguer.

.¿Una inversión fallida?

Miembros de la Regional Suroeste del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), consultados por Listín Diario, pero que prefirieron el anonimato, dijeron que el proyecto resultará en una inversión fallida que no retornará, ya que hacer el diseño actual no garantiza una solución al problema sanitario del municipio si prevalece el criterio del diseño original del proyecto.

Los profesionales de la ingeniería consultados dijeron que la obra, ubicada en Santa Cruz y que según el Inapa solo impactará positivamente a Villa Estela, Camboya, Pueblo Nuevo, Baitoita, ya agotó el doble de capacidad de su vida útil, ya que tiene 35 años de haber sido iniciada, cuando esta ciudad no tenía la población que tiene en la actualidad.

Señalan que el viejo diseño del sistema de alcantarillado sanitario de Santa Cruz de Barahona, no tiene incluido sectores como Blanquizales, Los Maestros, así como los barrios que conforman el Distrito Municipal de Villa Central (Batey Central).

Tampoco Punta Palma, Palmarito, Camboya, Pueblo Nuevo, Canta la Rana, Riochill, El Alfa, entre otros, lo que atribuye al crecimiento poblacional y el surgimiento de nuevos sectores que no estaban antes.

Qué soluciona el problema

Los ingenieros consultados, tres de ellos expresidentes de la Regional Suroeste del CODIA afirman que en este municipio se requiere del diseño de una nueva planta de tratamiento que incluya a todo el municipio y no esa que ya agotó su capacidad de vida útil. Sin embargo, exponen que el reinicio de los trabajos pudiera funcionar si incluye una estación de “bombeo” que estaba prevista a instalarse próximo al hotel Guarocuya, en la avenida Enriquillo (malecón de aquí), que serviría para bombear todas las aguas servidas de la parte baja de la ciudad, que en la actualidad descargan en el emblemático río Birán, próximo a la desembocadura del mar Caribe.

Afirman que, si no se incluye una estación de bombeo, resultará en un proyecto, que después de realizarse la inversión, no resolverá el problema del sistema sanitario del municipio Santa Cruz de Barahona. Dinamiza economía, pero no resuelve En el acto Wellington Arnaud indicó que el reinicio de los trabajos viene a dinamizar la economía local y generará más de 500 empleos directos e indirectos, a favor de las familias.

“Satisfacción” oficial

Quienes sí están satisfechos con el reinicio de los trabajos, obviando estos importantes detalles expuestos por profesionales de la ingeniería son las autoridades locales y el Director Ejecutivo del Inapa.

Arnaud, afirmó que al asumir la dirección del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, se propuso rescatar todas las instalaciones de esa institución y retomar aquellos proyectos que de alto interés para las provincias, los municipios, los distritos municipales y las regiones, por lo que la planta de tratamiento era uno de sus objetivos.

También, la gobernadora Dionnes Maribel González Medrano y el alcalde Mictor Emilio Fernández de la Cruz, agradecieron a Inapa, así como al presidente Luis Abinader por encarar y buscar una solución definitiva a esta problemática del sistema sanitario de esta localidad que durante décadas no había podido ser resuelta.