Diputados no aceptarán líneas partidarias respecto a las tres causales

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El tema de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo volvió a retumbar con fuerza dentro de la Cámara de Diputados, luego de que la comisión de justicia de ese órgano optó por sacar del nuevo Código Penal esta iniciativa legislativa.

Esta decisión mantiene divididas las aguas dentro del Congreso Nacional, con diputados a favor y en contra de esta iniciativa, pero ahora se agrega una tercera parte, los partidos políticos.

Más allá de la aparición de los partidos políticos, los diputados han dejado claro que no aceptarán las “líneas” que puedan “bajar” sus organizaciones con respecto al tema, si no que cada diputado decida de manera particular.

Algunos diputados incluso califican esta “bajada de líneas” como una “pérdida de tiempo” por parte de sus organizaciones políticas, manteniendo su posición de votar, a favor o en contra, como una decisión personal.

“Las organizaciones políticas que tengan mucho cuidado. Mi organización tiene una posición con relación a ese tema y déjeme decirles que los legisladores, y ese es el ánimo que veo en cada uno aquí, tienen su posición particular y probablemente la posición de los partidos no incida en la toma de decisión en el hemiciclo el día que se conozca el proyecto”, expresó Amado Díaz, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Justamente el partido de gobierno, de la mano del presidente Luis Abinader, ha mantenido una posición de apoyo con respecto a la aprobación del aborto bajo las tres causales, pero no todos los legisladores de la Cámara Baja se muestran a favor a de ello.

Un ejemplo contrario a la posición mantenida por el mandatario, la expresó el diputado del PRM, Napoleón López, quien se autocalificó como “provida”, al tiempo que dejaba al margen la posible incidencia de su partido.

“Queremos que nos dejen a nosotros decidir, porque somos nosotros que tenemos la sartén por el mango”, comentó López.

Quien también se calificó como una “abanderada de la vida” fue Nelsa Shoraya Suárez, diputada del PRM y miembro de la comisión especial a cargo de estudiar el proyecto de sobre interrupción voluntaria del embarazo, pero se mostró más factible a una posible aprobación, sin la inferencia de los partidos.