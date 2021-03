Abinader pide a Biden no permitir que ensayos a la vacuna de AstraZeneca demore llegada a RD

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden no permitir que la espera de nuevos ensayos que realizaría Estados Unidos sobre la vacuna de AstraZeneca, contra el covid-19, demore la llegada a la República Dominicana.

Abinader colgó el mensaje compartiendo una publicación del periódico New York Times en el que se indica que Estados Unidos tiene millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, esperando los resultados de los ensayos, mientras que los países que autorizaron la vacuna piden tenerlos.

“Pdte. @JoeBiden, países de menor desarrollo y aliados tradicionales de los EE. UU., como Rep. Dom., hemos aprobado la vacuna de AstraZeneca y la necesitamos con urgencia. No permita que la espera de nuevos ensayos demore nuestro acceso inmediato a esta vacuna. No sería justo”, escribió Luis Abinader.

De acuerdo al diario, el ensayo clínico que realiza los EE. UU., aún no ha reportado resultados y la compañía no ha solicitado la autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos (EMA). Mientras que AstraZeneca ha pedido a la administración de Biden que le permita prestar dosis estadounidenses a la Unión Europea, donde no ha cumplido con sus compromisos de suministro originales y donde la campaña de vacunación ha tropezado gravemente.

Ante la denuncia de que la vacuna de AstraZeneca podría provocar eventos tromboembólicos países como Italia, Dinamarca, Noruega e Islandia, además de Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo decidieron suspender la inmunización con todas sus dosis o solo con algún lote en concreto, a la espera de que el comité PRAC de la Agencia Europea del Medicamento finalice su investigación sobre los casos reportados de reacciones.

Mientras que el Gabinete de Salud de República Dominicana anunció que desde este viernes hasta el 27 de este mes, el proceso de vacunación, iniciados el 16 de febrero tras la llegada del primer lote de vacuna desde la India, continuará por citas.

De igual forma, a partir del 24 de este mes de marzo comenzarán a aplicarse la segunda dosis.

En octubre del año pasado, el gobierno de Luis Abinader firmó un acuerdo con la empresa británica AstraZeneca para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna AZD1222, desarrollada junto con la Universidad de Oxford, por un valor de 40 millones de dólares.