Diputado justifica sus ausencias a labores en el Congreso

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Luego de un reportaje publicado por el periódico Listín Diario, donde se recogieron datos de las asistencias de los Diputados a las sesiones y comisiones de trabajo, el diputado miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que representa la Circunscripción número 1 del Exterior, Norberto Rodríguez Vásquez, expresó que sus ausencias fueron debido a problemas de salud.

“Fui ingresado al hospital St. Joseph's Regional Medical Center en New Jersey, pues soy diputado ultramar, por un problema del estomago, me diagnosticaron tres ulceras sanguíneas y una bacteria llamada Helicobacter pylori,y luego me diagnosticaron coronavirus, lo que me llevó al borde de la muerte”, explicó Norberto Rodríguez a la prensa a su salida de una de las salas en el Congreso Nacional.

El representante de la comunidad dominicana en el exterior expuso que presentó las excusas por ausentarse a 27 de las sesiones en la Cámara de Diputados.

Los diputados pueden ausentarse a las sesiones y comisiones de trabajo con excusas válidas como también sin presentar ningún tipo de apología, por lo que en pocos casos reciben sanciones.

La asistencia a las asambleas del pleno son una obligación pues allí se discuten las iniciativas legislativas.

Datos del reporte publicado

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Norberto Rodríguez Vásquez, representa la Circunscripción número 1 del Exterior y tiene unos re¬gistros rojos en todas sus áreas: de 41 sesiones de trabajo, solo ha asistido a 14 y por tanto ha faltado a 27. Es decir, Rodríguez Vásquez ha asistido solo al 34% de las sesiones en es¬tos primeros seis meses de labor.