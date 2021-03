Comisión votó por tener solo una causal en el Código Penal y las demás irían a otra "comisión especial", dice Alexis Jiménez

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados a cargo del estudio del nuevo Código Penal, Alexis Jiménez, dejó entrever que la pieza legislativa podría contener una de las causales para interrumpir el embarazo de manera voluntaria.

Según explicó Jiménez, la causal que permanecería en el Código sería la denominada como “estado de necesidad” o cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. En cambio, las otras dos causales (violación y malformación congénita) serían enviadas a otra comisión especial que las estudiaría.

“Hay una causal que es el estado de necesidad donde todos los sectores están de acuerdo, pero sobre esas dos causales, contentivas en el artículo 110, de la iniciativa legislativa del Código Penal, podemos decir lo siguiente, son las eximentes”, dijo el diputado.

En ese sentido, el legislador reveló que las causales restantes van a ser tratadas por una comisión especial y que “aunque me duela en el alma” respetará la decisión de la comisión.

“Mi parecer es que la mujer no debe ser objeto, sino sujeto. Hay una ley especial que va a tratar las causales y la decisión no es mía, aunque con dolor en el alma me cueste tener que asumir con la responsabilidad que me caracteriza es que decir que la comisión votó y yo tengo que defender la posición de la comisión y esa es mi responsabilidad”, manifestó.

“¿Cuántas son las casuísticas por el tema del aborto? Ninguna, pero si tenemos casuísticas en el tema de feminicidios, violencia, corrupción”, puntualizó.

Por otro lado, dejó abierta la posibilidad de que se utilice la ley del referéndum para tomar una decisión con respecto a las otras causales del aborto.

“Está la ley del referéndum y la democracia solo se combate con democracia y será el pueblo quienes tendrán que elegir que quiere con la eximentes (las dos causales pendientes), pero también tenemos que tener una responsabilidad y sé que el pueblo quiere un código penal”, dijo Alexis.