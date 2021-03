Tres diputados salieron del PLD en las últimas semanas

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Al menos tres diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han renunciado a esta organización política en las últimas semanas, atribuyendo “diferencias” con los nuevos lineamientos de la institución morada.

La última renuncia sucedió este jueves, cuando Félix Michell Rodríguez Moral, diputado por Santiago, anunció en el hemiciclo de la Cámara Baja su salida del PLD.

“Hoy se hace insostenible mi permanencia aquí. En paz, en amor, sin culpar a nadie, sin prejuicios, pero ya no puedo estar aquí… Quienes me conocen saben que lo hago por convicciones, no me voy al gobierno de oportunistas, porque no trabajé para ese gobierno. Pero si me voy con los ideales de Juan Bosch en la cabeza. El PLD es una cúpula que toma sus propias decisiones”, expresó el diputado.

Otro que salió del partido morado fue el diputado de la provincia San Juan, Mélido Mercedes. Este último fue juramentado hace dos semanas en la Fuerza del Pueblo y presentado este miércoles en el bloque de esta organización política.

En su presentación, dijo que él siempre ha sido “leonelista”, en referencia al expresidente Leonel Fernández y auguró que en el 2024 “el León va a volver al poder”.

Otra que renunció hace poco fue la diputada electa por la circunscripción número dos del Distrito Nacional, Lourdes Josefina Aybar.

Esta decisión ha sido develada luego de que su esposo, el también exdiputado Elías Serulle, hiciera oficial su salida de dicha institución política, luego de 27 años de membresía.

Hasta el momento, solo Mélido Mercedes decidió moverse a bloque de legisladores de la Fuerza del Pueblo. En cambio, Lourdes Aybar y Félix Rodríguez aún no han manifestado su transferencia a otra organización.

“Hemos decidido juntos recorrer un nuevo camino. Estamos seguros de que ahora podremos aportar más al país y a la democracia en libertad. Trabajaremos para unificar la familia, para la unidad de un país que tiene grandes retos”, expresó Aybar.

Según explicó Gustavo Sánchez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados, los legisladores que han renunciado fueron bautizados como “los aguacates”.

“Todos los que se han ido han sido bautizados como aguacates que estaban con nosotros para ser electos e inmediatamente han sido electos simplemente se van y han castrado su futuro político”, comentó el vocero del PLD.

En ese sentido, especificó que iniciaron con una matrícula de 73 legisladores y que en la actualidad es de 64 “pero que han sido aguacates que por su madurez uno entiende que no van a ser de apetito de nadie”.

A la fecha se han ido del PLD los senadores Dionis Sánchez (Pedernales), Felix Bautista (San Juan) y Franklyn Peña (SPM).

Mientras que los diputados son Tobias Crespo (D.N.); Aquilino Serrata (SDO); Charlene Canaán (Hermanas Mirabal); Hamlet Melo (La Altagracia); Mélido Mercedes (San Juan); Dulce Rojas (SDN) y Carlos María García (Espaillat).