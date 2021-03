Josefa Castillo, en el 'ojo del huracán' por aumento de nómina

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Llueven las críticas a través de las redes sociales contra la funcionaria Josefa Castillo, superintendente de Seguros, tras sus declaraciones en el almuerzo del Grupo Corripio sobre el aumento realizado a la nómina del personal de esa institución y las cancelaciones.

La funcionaria aumentó la nómina de esa cartera de 22 a 26 millones de pesos y canceló alrededor de 300 empleados de 640 que encontró al llegar a la institución.

“Esto es un cambio de gobierno, donde habían muchas personas que tenían 16-20 años sin ver a linda. No pueden venir a nadie aquí que se pueda asustar porque haya desvinculación por asuntos políticos, porque es un cambio de gobierno, ustedes saben por qué, porque cuando nos barrieron a todos en el 2004 nadie dijo nada”, expresó.

Arelis Reynoso a través de su cuenta (@arelismreynoso) posteó un tuit donde expresó su decepción con la funcionaria. "Gran decepción escuchar a la señora Josefa Castillo, hablar de nombrar “su gente” porque está en el poder. Tarea para la comisión de ética porque desde antes de posesionarse en el cargo ya estaba armando chanchullos...

De su lado, Stalin Martínez en su usuario (@Stalinmartinezr) comentó: "Muy lamentable las declaraciones de Josefa Castillo, esas expresiones irritan y se contradicen con la narrativa de la actual gestión de gobierno y opacan las buenas acciones".



Asimismo,Pancho Álvarez (@Pancho1957) dijo: "No puedo negar la gran decepción que me ha producido Josefa Castillo en su entrevista en el grupo de medios Corripio, tan distante de la diputada de oposición que brilló en el Consejo Nacional de la Magistratura. Con ella no hay cambio alguno".



Millizen Uribe (@MillizenUribe) publicó: "Admiraba a Josefa Castillo como mujer política popular, pero ayer me decepcionó: Aumentó la nómina en RD$4 millones y canceló 300 personas para nombrar su gente. No aguanté y la cuestioné. "Hay compañeros 16 años fuera", dijo. Discúlpenme, pero ver el Estado como botín, NO ES CAMBIO".

Por otro lado, la funcionaria también ha sido objeto de comparaciones con la exsenadora Sonia Mateo.

Marcelle Flores por su usuario @mvfloresc comentó en un tuit: "Buenos y santos días. Feliz jueves casi fin de semana con Josefa Castillo convirtiéndose en la nueva Sonia Mateo, esperando la llegada de 220 mil turistas, Rep. Dom. dando ejemplo en vacunación, la presentación de Familias Acompañadas y una nueva ganadora de DGT. A trabajar!!!".

De su lado Dionis Zorrilla (@DionisAZ) dijo: "Sonia Mateo perdón, Josefa Castillo (siempre me confundo) aumentó la nómina de su empresa, porque puede y se lo merece".

Mariely Reyez posteó: "#estamosConJosefa. Gracias a Josefa Castillo por preocuparse por las bases del PRM, gracias por estar siempre de la mano de su gente, ella hace su trabajo con transparencia, honestidad y responsabilidad, todo eso lo vemos en su manejo pulcro de la SS".