Viuda de Mateo Aquino Febrillet: El PRM ni siquiera un minuto de silencio dedicó a mi esposo

Nairobi Núñez

Santo Domingo, R.D.

Con gran pesar al hablar la viuda de Mateo Aquino Febrillet, Rita Solís, expresó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no honró la vida del fenecido ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), aun este siendo parte del partido y un gran amigo.

“Fíjate cómo el PRM gana y ni siquiera un minuto de silencio pidieron por él cuando ganaron”, expresó Solís.

Asimismo manifestó que en los más de seis meses que el presidente Luis Abinader tiene en el poder nunca ha recordado ni mencionado a su fallecido esposo para dedicarle algunas palabras.

“Luis Abinader ganó y nunca ha mencionado a Aquino en su período de mandato. Pero nada, eso se le deja a Dios”, agregó con voz tranquilizadora.

De igual forma añadió que no vale la pena sacrificarse por nadie, primero uno y después la familia. “Yo me pongo a pensar y digo no vale la pena sacrificarse por nadie”, repetía sin cesar.

Además de esto, comentó que el ex rector era una persona con un temperamento tan tranquilo un ser extraordinario que no merecía una muerte así como la que le ocurrió.

“Me hubiese gustado morir yo primero, él era un hombre muy solidario, fue un buen hijo, padre hermano, esposo”, expresó.

Yo le pedía siempre a Dios que me mande un hombre como él, decía llorando la esposa del fenecido con quien sostuvo un matrimonio y procrearon dos hijos.

¿Por qué decidió Mateo Aquino integrarse a la política?

Los amigos del educador lo indujeron a envolverse en el mundo de la política, ya que estos veían un alma muy solidaria en él además de que consideraban era una persona muy aplicada e inteligente. Así como muy querido tanto en su municipio natal de San Cristóbal como en la capital.

“Él se puso en eso de la política porque sus amigos le insistieron, se dieron cuenta que él era un muy querido y solidario y así Aquino decidió postularse”, indico Rita Solís.

Asesinato de Febrillet

El viernes 11 de marzo de 2016, Mateo Aquino Febrillet intervino para evitar el enfrentamiento entre Blas Peralta y Edward Montás, ambos precandidatos a diputados del municipio de San Cristóbal.

Luego de la salida de un restaurante donde conversaban, el ex rector de la UASD salió del local, junto a Montás en el mismo vehículo con la intención de acompañarlo a la Policía para que pusiera una querella debido a que Blas se había tornado supuestamente agresivo.

Pero en ese trayecto Aquino Febrillet y sus acompañantes fueron atacados a tiros por Peralta y otros, alcanzando una bala el hombro izquierdo del catedrático causándole así la muerte.

Blas peralta fue condenado a 30 años por el hecho el 11 de julio de 2017.