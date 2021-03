Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

“¡Vecina corra que hay chin gente!”, fue el llamado que Waldestrudis Santa García recibió este sábado, pasadas las dos de la tarde, por parte de su vecino Elpidio para que asistiera a vacunarse contra el covid-19 en el Club El Rosal en Alma Rosa, Santo Domingo Este.

“Nena”, como todos le conocen porque, según explicó, su nombre “es medio enredao'”, narró que de una vez buscó su cédula de identidad y se “encaquetó” su mascarilla para vacunarse y así sumarse a los 375,265 dominicanos que ya han recibido la primera dosis del líquido.

La señora de 70 años de edad y que reside en la Calle Bonaire asistió sin compañía y externó que no necesitaba que la llevaran ya que no sentía miedo y aún está “durita”.

“Yo le tenía miedo al covid y como no me agarró, ahora le salí corriendo y vine a vacunarme”, argumentó “Nena”, al tiempo que resaltó que “no hay porque tener miedo si lo que mata es el covid y no la vacuna”.

Mientras se acariciaba la zona del pinchazo con un algodón, indicó que no sintió “gran cosa” y fue más bien un ligero picor que desapareció inmediatamente.

“Mi vacuna está ahí (señalando con el dedo), ya toy' pinchá'” expresó “Nena”.

La originaria de Jarabacoa externó, mientras esperaba el tiempo sugerido por las autoridades de Salud Pública luego de ser inoculada, que desde siempre sus padres se preocuparon por vacunarla.

“A mí me llevaban a vacunar desde todos los tiempos, de sarampión, viruela. Siempre, todos los tiempos. Ahora me toca venir yo como adulta”, indicó.

“Nena” dijo además que desde que llegue la etapa para inmunizar a sus cuatro hijos ella misma los reunirá y los llevará a los centros de vacunación, puesto que el que no esté vacunado no podrá ir a su casa o acercarse a ella.

Por otro lado, “Nena” recomendó a la población a esperar su turno y vacunarse como ella.

“Entre la vacuna y el Covid, prefiero la vacuna. Que hagan como yo y venga”, concluyó.

Centro de vacunación

La supervisora del proceso de vacunación en el Club El Rosal, doctora Gabriela Figueroa, subrayó que la ciudadanía ha recibido las vacunas con gran aceptación y desde que se incorporó a la campaña ninguno de los inmunizados ha presentado algún efecto secundario o eventualidad.

Figueroa indicó que este sábado contaban con 200 vacunas y ya para las 2:30 P. M., aproximadamente, habían agotado 177 frascos.

Explicó, además, que durante este sábado se desplegaron cinco centros de vacunación en Santo Domingo Este, pero que de lunes a viernes se habilitan entre 12 y 15.

Visita de la Vicepresidenta

Más temprano, la vicepresidenta de la República Raquel Peña se dio cita en el lugar para supervisar el funcionamiento de los centros destinados a la aplicación del Plan Nacional Vacúnate RD.