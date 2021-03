Fray Máximo Rodríguez dice el problema de las parturientas haitianas debe resolverse en su país

Santo Domingo, RD

El rector del templo patronal Nuestra Señora de las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, aplaude la expresión del presidente Luis Abinader de que para este país se hace insostenible el problema de la gran cantidad de haitianas que vienen a dar a luz en este territorio.

Este jueves se reporta que el 53% de los partos son de haitianas en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.

Fray Rodríguez dijo que países y organismos internacionales, “junto con nosotros debemos ayudar a los haitianos en esta situación. Aquí no podemos cargar con estas parturientas que vienen por lote, y como no se le cobra nada, yo creo que el país no puede cargar solo.

El religioso entiende que lo correcto es que se le construyan hospitales en Haití para que ellas paran en su territorio, proyectos que deben ser con la cooperación internacional. “Que otros países junto con nosotros podamos cooperar con los haitianos que necesitan muchísimo de nuestra ayuda”.

Proceso de vacunación

En cuanto al proceso de vacunación que se ejecuta en el país a mayores de 70 años, dijo que la vacunación es el mejor método para controlar la pandemia.

Plantea que los ancianos tengan preferencia para que no lo contraiga en virus y que sean vacunados en sus casas.

En cuanto al orden, dice que es mejor que las personas mayores sean vacunadas en su casa, pero que el desorden “lo creamos nosotros mismos, porque somos indisciplinado, creo que el Gobierno está haciendo las cosas como se tienen que hacer”.

Llama a vacunarse

Para los que se niegan a vacunarse, el religioso lo ve como una falta de criterio y conciencia, de gente que le han "envenenado la mente". “Todas las vacunas tienen efectos segundarios”, menores como dolor de cabeza, pero hay que vacunarse.