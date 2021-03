Arquitecto denuncia robo de su yipeta durante secuestro express

Redacción Digital

Santo Domingo Este

El arquitecto Félix Gerardo Lorenzo denunció que fue víctima de un secuestro express la tarde de ayer martes.

El profesional explicó que los asaltantes lo interceptaron alrededor de las 3:40. Se desplazaban en un vehículo Toyota Viz color blanco, quienes le encañonaron huyendo con él en dirección oeste- este hacia la avenida Hípica.

El arquitecto dijo que los presuntos delincuentes lo montaron en su jeepeta y tras recorrer un corto tramo, lo pasaron al carro en que andaban, lo amordazaron y pasearon por varias horas con él, "como a la espera alguna llamada o mandato”.

Finalmente, los antisociales le despojaron de unos RD$8,000 y el chip de su celular, pero luego le devolvieron RD$500 y lo abandonaron alrededor de las 7:00 de la noche en un lugar llamado Agua Loca, próximo al Hipódromo.

El profesional de la construcción solicitó mayor vigilancia en la zona, al tiempo que confía en que las autoridades darán con los antisociales.

Por el momento no han dado con el paradero del vehículo robado, y el denunciante está a la espera de que las autoridades puedan recuperar su jeepeta, marca Nissan modelo Pathfinder, color rojo, placa de exhibición No. X578791, chasis No. 5N1AR2MM0G617096.

La víctima indicó que ya las autoridades conocen el caso, y están tras los sospechosos, mientras que la nota policial indica que los delincuentes expresaron al secuestrado que devolverían el vehículo la mañana de este miércoles en el parqueo de un centro comercial de la avenida Las Américas.