Sugieren asegurar la segunda dosis a todos los vacunados

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Casi 20 mil vacunas con­tra el Covid-19 han sido aplicadas ya en el país al personal de salud de los hospitales Covid, comple­tando así casi la totalidad del primer lote que recibió el país el lunes de la sema­na pasada procedente de la India.

Posteriormente el país re­cibió 30 mil dosis más de la misma vacuna de la tec­nología Astrazeneca, fa­bricada en la India, mien­tras en las próximas horas contará con 768 mil dosis procedentes de la empresa china Sinovac para seguir ampliando la cobertura de vacunación, para lo cual se elaboró un plan que divide a la población por fases.

La viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Ivelisse Acos­ta, informó que a menos de una semana de iniciarse la vacunación, que de acuerdo al plan diseñado inició con el personal de salud de pri­mera línea que trabaja di­rectamente con pacientes con Covid, ya se han apli­cado casi 20 mil dosis de vacuna. Dijo que se sigue ampliando y completando la cobertura de vacunación del personal de salud hasta abarcarlos a todos a nivel nacional, tal como está pro­gramado y dependiendo de la disponibilidad de vacu­nas que se tenga.

Mientras ayer se unieron otros centros de salud a la aplicación de la misma, en­tre ellos los hospitales Sal­vador B. Gautier y el de En­fermedades Respiratorias Santo Socorro, en la capi­tal, así como otros del inte­rior del país. El país inició la vacunación contra el Covid el pasado martes 16 de es­te mes.

Garantizar las dos dosis

En tanto consultados so­bre la sugerencia del doc­tor Jorge Marte Báez de no favorecer de que en el país la vacunación se haga sobre la base de reserva de la se­gunda dosis y que una do­sis es mejor que no recibir ninguna, el presidente del Colegio Médico Dominica­no (CMD), Waldo Suero, dijo que no se trata de una medicina y que el Gobier­no debe buscar y garantizar la segunda dosis a todos los vacunados.

Dijo que no está de acuer­do de que se contemple la posibilidad de que a la po­blación se le aplique una so­la dosis de vacuna o que se extienda el plazo de la segun­da dosis más allá de lo esta­blecido, sino que cada vacu­nado complete su esquema.

“Que el gobierno la bus­que, que cada persona com­plete su esquema, no se trata de una medicina”, señaló.

Sugiere evaluar

En tanto, el doctor Alejan­dro Báez, quien dirigió el Co­mité de Emergencia del Go­bierno durante los primeros ocho meses de la pandemia, entiende que la posibilidad o no de reservar la segunda dosis es una decisión que de­be determinarse en base a la evidencia que se tenga y di­jo estar seguro que el equipo gubernamental tomará la de­cisión correcta.

Señaló que si al final lo que se logra es un mayor alcan­ce de la población y al mis­mo tiempo se logra reducir las hospitalizaciones y los pa­cientes críticos, que es el re­to que tiene toda vacuna, en­tonces se estaría bien tomar esa decisión, pero que debe sopesarse.

Dijo que la no reserva de la segunda dosis, es un con­cepto válido, cuando lo que se busca es poder lograr un mayor número de personas vacunadas con las limitantes que se tienen, pero las auto­ridades deben tomar la deci­sión correcta cuando tengan esa opción sobre la mesa por­que al final todos buscan el mismo objetivo que es volver a la normalidad.

Dijo que la posibilidad de aplicar sólo una primera do­sis depende del tipo de va­cuna y de la evidencia que demuestre la efectividad de una sola dosis o de una dosis postergada. “La ma­yoría de la evidencia que se tiene hasta ahora de aguantar la segunda dosis es con respecto a las vacu­nas de Moderna y Pfizer, pero no estoy seguro que exista esa misma eviden­cia con la de Astrazeneca y la de Sinovac”.

EN PUNTOS

Dosis.

Durante su partici­pación de esta sema­na en la Cita con el Covid que transmite cada lunes listindia­rio.com, el recono­cido médico domi­nicano, especialista en medicina inter­na, neumología y cuidados intensivos, doctor Jorge Marte Báez, consideró que el país no debe apli­car la vacunación contra el Covid-19 sobre la base de re­servar la segunda do­sis de los vacunados y recordó “que una dosis es mejor que no tener nada”.