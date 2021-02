Así pensaban algunos expertos antes de que el virus llegara

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Un mes antes de que se diagnosticara el primer caso importado del virus del Covid-19 en el país, había especialistas y autoridades que veían remota la posibilidad de su llegada a República Dominicana debido a su lejanía con China, que se comportaría como una gripe más, que no había que tener pánico y que el clima no favorecía su propagación.

En ese entonces, justo el cinco de febrero del 2020, en un Desayuno organizado por Listín Diario con la participación de especialistas y autoridades, no se contemplaba que los dominicanos tendrían que acostumbrarse a usar mascarillas, y que poco después el país tendría que cerrar completamente sus fronteras, sus hoteles, restaurantes, bares, escuelas, cines, gimnasios, parques y que las empresas subsistirían por un tiempo por medio del teletrabajo.

Tampoco que cumpliendo el primer año se tendría un acumulado de más de 3,000 fallecidos y sobre los 235,000 contagiados y que ya se estaría vacunando contra el virus.

En dicho encuentro, de principios de febrero del 2020, se señalaba que hasta el momento el comportamiento que había tenido el nuevo coronavirus (2019-nCoV) detectado por primera vez en China en diciembre del 2019 y que se había extendido en ese entonces a 27 países, “no era tan contagioso porque se requiere una distancia de menos de seis pies para ello”.

Así se pensaba un año atrás

Para ese entonces los expertos consultados por Listín Diario, en un desayuno de aquel 5 de febrero del 2020, llamaban a la población dominicana a evitar el pánico y mantener la calma frente al nuevo coronavirus causante de infección respiratoria grave.

Difícil

En ese entonces veían difícil la posibilidad de que el virus puediera ingresar a territorio dominicano, debido a que no hay vuelos directos con esos países.

No obstante advertían que el país tenía que hacer su plan de respuesta, tal como lo ha estado haciendo para la detección y manejo de casos sospechosos y recomendaban a la población mantenerse aplicando las medidas de higiene y protección sugeridas por el Ministerio de Salud Pública.

El tema fue abordado por la representante local de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alma Morales; el infectólogo Jesús Feris Iglesias; el epidemiólogo José Sehuoerer, así como los directores de Epidemiología y de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud Pública, Farah Peña y José Luis Cruz, respectivamente, al participar en el Desayuno de Listín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul.

Explicaron que hasta ese momento el comportamiento que había tenido el nuevo coronavirus (2019-nCoV) detectado por primera vez en China en diciembre pasado y que se había extendido a 27 países, es que no era tan contagioso porque se requiere una distancia de menos de seis pies para ello; la transmisión no es tan rápida, la mortalidad rondaría el 2% y que el asintomático (persona infectada que no presenta síntomas de la enfermedad) no transmitiría el virus y de hacerlo no sería significativo.

Además, agregagon,que hasta ese momento todos los que se han presentado en distintos países son casos importados y de éstos fuera de China se ha registrado una sola muerte. Señalaban que el periodo de incubación del virus es de hasta 14 días, pero que hay evidencia que establece que puede ser de 11.4 días.

No obstante, expresaron que la entrada de un caso no es imposible por lo que el país debía seguir su plan de respuesta de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, cuyo tamizaje debía incluir la entrevista y antecedentes de viajes.

Señalaban que al no haber vuelos directos y los países establecer un protocolo riguroso o filtro a la salida de pasajeros y en los aviones, las aeromozas están preparadas para observar a los pasajeros, es difícil que el nuevo coronavirus pueda llegar al país y a cualquiera de Centroamérica.

Procedimientos OMS

Morales explicó en ese momento que la OMS tiene sus procedimientos para emitir las alertas y que en el comité de emergencia participan expertos internos y asesores externos que sesionan y las emiten conforme a las evidencias que van surgiendo.

Dijo que el hecho de que China haya inmediatamente compartido las secuencias del virus es lo que ha facilitado el rápido diagnóstico de la enfermedad.

Explicó que cuando se viera la velocidad de transmisión y la severidad del mismo entonces se procede a emitir la declaratoria de emergencia de salud pública con importancia internacional.

Tres epidemias por coronavirus

El infectólogo Feris Iglesias recordó que hay más de 100 virus diferentes que producen infecciones respiratorias en humanos, entre ellos la influenza para lo cual se han desarrollado vacunas.

El coronavirus, explica, es de animales entre ellos camellos, murciélagos, animales salvajes, reses y ratas, entre otros que son portadores y de manera excepcional pueden pasar a humanos produciéndole infección respiratoria, tos entre otros, que se va transmitiendo a través de gotas invisibles que se expiden al toser, estornudar

Recordó que fruto de los coronavirus se han desatado tres epidemias siendo la primera en el 2002 en China, conocida como SARS que terminó con una mortalidad de 10 por cada 100 afectados y se estima que fue transmitida por murciélago; en el 2012 en el Medio Oriente, Arabia Saudita, se produjo otra que fue la MERS-CoV, que se le atribuye al Camello y en el 2009 la pandemia por Influenza A H1N1, detectado por primera vez en Estados Unidos, atribuida a aves.

Fue a raíz de la epidemia del 2002, que debido a que en ese momento China no hizo la notificación del virus, que en el 2005 la OMS establece el reglamento sanitario internacional que obliga a los países a notificar cualquier caso de ese tipo de manera inmediata.

La doctora Peña recordó que hasta ese momento no existía restricción de viajes a China y que lo que se debía hacer era reforzar la vigilancia epidemiológica y seguir el protocolo de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando, que era lo que estaba haciendo República Dominicana.

SEPA MÁS

Cierre frontera

El presentante local de la OPS señaló que la OMS está reprochando a los países que han estado cerrando la frontera a China y llama a las personas a no desinformar o infundir miedo.

Al respecto, Carlos Suero, gerente de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, recordó que el ministro, Rafael Sánchez Cárdenas, ha sido enfático en señalar que en el país no se ocultará ninguna información sobre el tema y que será el primero en informar si se presenta algún caso sospechoso del nuevo coronavirus.

Diabéticos e hipertensos deben tener los mayores cuidados

Los especialistas destacaron además que los pacientes diabéticos, hipertensos y los mayores de 65 años son los que mayor riesgo de complicaciones tienen ante la nueva cepa de coronavirus detectada en china y frente a cualquier otro virus respiratorio de los que circulan actualmente en el país, por lo que se deben redoblar los cuidados en este tipo de población.