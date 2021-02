Abel Martínez dice dominicanidad e identidad se están perdiendo

Onelio Domínguez

Santiago, RD

El alcalde de Santiago, Abel Martínez Duran, consideró que por la gran cantidad de haitianos ilegales que, en los últimos días, han llegado de manera ilegal a territorio dominicano luego de las protestas registradas en su país, con el tiempo se perderá la dominicanidad y la identidad.

“Al ritmo que vamos, la dominicanidad y la identidad de los dominicanos la estamos perdiendo, la estamos perdiendo por ese descontrol masivo que hay de ilegales haitianos en nuestro territorio”, dijo el alcalde y expresidente de la cámara de diputados.

Martínez sostuvo que los ilegales haitianos vienen aunque no haya problemas en Haití, por la debilidad en la frontera, lo que dice hace que llegue y se desplacen sin ningún control a las diferentes provincias del país.

“Los problemas que ya tenemos, fruto de la pandemia y todo lo que se deriva de allí, como el tema de la salud, el tema la economía, la inseguridad, los temas medio ambiental entre otros, ahora ese desborde de haitianos, producto de la situación política que están viviendo, esto amerita una urgente solución a este tema” explicó Martínez.

Dijo también que República Dominicana no puede postergar más la aplicación de la Ley de Migración, respetando los derechos, no solo de los haitianos que estén indocumentados, sino los de todas las nacionalidades que estén ilegal aquí.

Parturientas

Abel Martínez volvió a denunciar que los principales centros públicos de salud siguen abarrotado de cientos de mujeres haitianas que llegan de manera irregular a dar a luz a los hospitales, especialmente a los de Santiago y que la cantidad cada día va en aumento.

El funcionario municipal cree que la situación de las parturientas haitianas es unos de los principales problemas de salubridad que tiene el país, porque ellas no se planifican, y durante el embarazo no mantienen un chequeo constante.

Sobre el compromisos firmado

En cuanto el pacto firmado entre los ministros de Medio Ambiente de República dominicana, Orlando Jorge Mera, y de Haití, Abner Septembre, donde se comprometieron a desarrollar planes y acciones conjuntas en procura de la conservación de los recursos naturales, Abel Martínez está convencido de que ese acuerdo no tendrá curso, porque en Haití en este momento no hay estado de derecho.

Dijo que en un país donde las instituciones no funcionan, donde no tiene un registro de sus habitantes, no hay acuerdo que ellos puedan cumplir.

Cree que la única solución a estos problemas es que las autoridades de República Dominicana aplican las diferentes leyes, especialmente la de Migración.