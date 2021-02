No a los muros, la tecnologia es un hecho

Yerlin Polanco

Santo Domingo, RD

En este mi tercer artículo, trataremos un tema social progresista; relacionándo­lo a un Avance Tecnológico Nacional Educativo, haré mención de la forma la cual se pudiera llevar a la prácti­ca la inversión que preten­den realizar en una nueva extensión de la UASD, “es­to; llevándolo al Plano Tec­nológico” para que en el marco de la sustentabili­dad, sea de provecho colec­tivo entre los estudiantes.

Mayoría entien­de que la tecnolo­gía es la clave, y estos tiempos nos lo han demostrado de ma­nera amplia, pero, “lo que está a la vista de todos, si se deja de ver; es por igno­rancia”, y esto lo digo por la visita de nuestro presi­dente Luis Abinader, en su interés en la creación de una extensión de la UASD en el Municipio de Santo Domingo Este, destaco; es una visión que está errada y no nació de su parte, si­no de parte del Alcalde de éste Municipio, el Lcdo. Manuel Jiménez.

En sentido democráti­co, es una inversión que va en mal dirección porque la juventud; cada día dice NO al campo de concen­tración y desea destacarse en el Plano Tecnológico.

En el pasado fue una decisión excelente, toma­da en el gobierno del com­pañero, el Dr. Leonel Fer­nández, emprender en varios Municipios; una ex­tensión de la UASD, claro, en ese tiempo en el Cam­po había mucha carencia estudiantil, ejemplo; es­tudiantes tenían que via­jar cientos de kilómetros semanal; para poder te­ner una educación sus­tentable, entonces el Dr. Leonel Fernández, al ob­servar la problemática se plantea; es prudente llevar bienestar a miles de estu­diantes, ¡y el tiempo nos ha demostrado que ha si­do un éxito! Pero los tiem­pos cambian... Ahora hay una población que desea destacarse en el Plano Tec­nológico Sustentable a Dis­tancia; sin tener que insta­larse en un centro, miles de estudiantes que desean contar con una computa­dora y tener menos que in­vertir en tiempo y pasajes. A la vista de los estudiantes, lo fructífero es que parte de esa inversión sea dirigida a la página de la UASD; ya que su sistema está anticua­do, y otra sea invertida en Tecnología Avanzada para la UASD en las extensiones que se encuentren ubicada en diferentes provincias del país, como principal inver­sión; en talleros gratuitos para muchos jóvenes que son analfabetos (as) tecno­lógico.

Por ello, la tecnología de­be ser un hecho en la Pri­mada de América, y no una utopía que desde el año 2012 se ha mantenido en teorías sin esfuerzo.

Lo Que Los

Estudiantes Necesitan:

Es cierto, hemos desarro­llado, aunque este hecho no se ha reflejado al nivel que se predica, ¡hemos de­sarrollado!, antes no con­tábamos con Metro, Omsa, Hospitales modernos, Au­topistas, Elevados, Puentes, centro tecnológico; con ca­pacidad de competir a nivel mundial y salir ganando en tercer lugar, como es el caso de la Competencia Global ICT de Huawei en China, al centro que me refiero es el ITLA, una de las mejores obras nunca antes vista en la República; para el pue­blo dominicano, y esto, por­que se ajusta a la tecnología en su máximo expresión de Sustentabilidad Tecnológi­ca. Obra construida por el líder político, el Dr. Leonel Fernández en su gobierno del avance, que también emprendió escuelas con bi­blioteca, computadoras pa­ra enseñanza de lo básico en la computación; hacia miles de estudiantes.

La República Dominica­na antes del 1996; era una jungla, después volvió al avance en el 2004-2008, 2008-2012, parte de este avance, esperamos que des­de el 2021-2024; continué, que los centros de prepa­ración estudiantil cuenten con computadoras; más in­ternet, con Biblioteca, con una verdadera enseñanza acerca de la disciplina lite­raria. Que la limpieza sea por parte de los alumnos en Escuelas Públicas, que se le enseñe el hábito de la lim­pieza, ¡enseñémosle princi­pios y valores! NO a la jun­gla, estamos muy cerca de ella...

NOTA: Las batallas se ga­nan a través del dialogo. Exigimos progreso, tómelo en cuenta señor presidente.

INVERSIÓN SUSTEN­TABLE: La inversión en la creación en una nueva ex­tensión de la UASD en Santo Domingo Este; por mucho tiempo no será ne­cesario, ¡no es la deman­da!, estamos ante una Cri­sis Educativa Tecnológica, estamos ante un virus.

Presidente, la tecnolo­gía es lo que nos mantie­ne unidos, en avance y dis­tanciado. La demanda que existe ahora, es que la pági­na de la UASD deje de caer­se, ¡deje de ser tan lenta! y aparezcan más secciones sin tener que habilitar más de 4 prórrogas en menos de tres meses, necesitamos que los estudiantes que no tienen computadora; cuen­ten con una computadora en su hogar, ¡la demanda consiste en que bachilleres sepan leer y escribir!

CONCLUSIÓN: Un senti­do democrático hace la di­ferencia, a la demanda se le hace el frente que requie­ren y una vez erradicada; naturalmente nos instala­mos en el marco de la sus­tentabilidad.

Los estudiantes en for­mación de prudencia espe­raremos a que se nos brinde la mejor atención, porque aparte de la crisis económi­ca, la psicológica nos ataca a causa de ideales que no son para nuestro provecho ¡de eso estamos cansado!, estaremos a espera de lo fructífero, por el futuro de la nación; La Juventud.