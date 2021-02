Ministro de Educación dice no hay fecha para el retorno a las aulas

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, afirmó este domingo que todavía no existe una fecha establecida para el retorno de los alumnos a las aulas de los centros educativos, indicando que la misma dependerá del avance del coronavirus en el país.

Similarmente, resaltó que otra razón de esto se debe a que ese día debe ser consensuado con el Ministerio de Salud Pública.

Fulcar habló del tema en el Consejo de Gobierno celebrado en Santo Domingo Oeste, donde también dijo que el regreso se llevaría a cabo de manera escalonada.

“Todavía no tenemos esa fecha, porque eso va a depender de la evolución del COVID-19. Obviamente tenemos una tendencia a la baja en las cifras del COVID, quiera Dios que eso continúe, pero en el momento que autorice el Ministerio de Salud Pública, nosotros estaremos preparados para el retorno”, explicó el funcionario.

Aseguró además que desde el año pasado una comisión mixta, compuesta por representantes técnicos, académicos, psicológicos y médicos, ha estado trabajando en la creación de un protocolo sanitario para el eventual retorno físico a las escuelas.

Asimismo, aseveró que este protocolo ya está listo para ser implementado, y que solo esperan la luz verde de Salud Pública para que el mismo sea implementado, aunque no especificó ningún detalle del plan.

Disgusto de los padres

Ante las críticas de algunos padres ante el posible escenario del regreso presencial a las clases, Fulcar resaltó que, como no esto no ha sido anunciado aún, no deben precipitarse, agregando que cuando llegue ese momento anunciarán las medidas a tomar.

“Es que todavía no hemos anunciado el retorno a clases. Vamos a esperar que llegue ese momento y cuando llegue presentaremos las condiciones, protocolos y las formas mediantes las cuales vamos a proceder, porque para nosotros siempre será fundamental la preservación de salud de los estudiantes”, manifestó.