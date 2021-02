Danilo en elecciones PLD: “A los que no salgan victoriosos que sepan que en política el trabajo no se pierde"

Gabriel Coplin

Santo Domingo, RD

El expresidente Danilo Medina pidió a todos los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que ejerzan su voto en las elecciones internas que se celebran este domingo para elegir a nuevos miembros del Comité Central de ese partido.

“A los que no salgan victoriosos que sepan que en política el trabajo no se pierde, que siempre se acumula. Y yo he venido a votar temprano hoy para pedirle a todos los compañeros que tengan derecho a ejercer su voto en el día de hoy que lo hagan para que fortalezcan al Partido de la Liberación Dominicana con su presencia”, expresó el exmandatario tras sufragar.

Este domingo el PLD elige a sus miembros del Comité Central. A nivel nacional y local escogerán a 300 nuevos aspirantes que completarán una planilla no menor de 955 miembros que tendrá el CC.

En la contienda participan 973 candidatos por 110 plazas a nivel nacional y 190 plazas a nivel local, para lo cual están convocados a ejercer el voto 164,249 presidentes de comités de base previamente depurados, incluyendo los miembros del Comité Central, presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones y de los comités intermedios en todo el país.