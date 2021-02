Con voto disidente excluyen pruebas contenían informaciones financieras de las empresas de Díaz Rúa

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, R.D.

Con el voto disidente de la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fueron excluidas las pruebas que contenían informaciones financieras sobre las empresas de Víctor Díaz Rúa, implicado en el caso Odebrecht.

El tribunal integrado por Tania Yunes y Jisell Naranjo, tomó la decisión tras acoger una objeción presentada por la defensa de Díaz, el cual contó con el voto discrepante de Gisell Méndez.

Los abogados de Díaz Rúa, Miguel Valerio, Ramón Núñez y Laura Rodríguez hicieron la objeción en el tribunal para que fuera excluido de un CD, pruebas que contienen información financiera de diversas sociedades comerciales que pretenden ser utilizadas en perjuicio de Rúa.

Alegaron que la misma era ilícitas porque la orden de autorización no establecía un plazo temporal para su ejecución y que por demás violentaron derechos fundamentales.

En ese sentido, el tribunal entendió que la defensa del imputado tenía razón, sin embargo, la presidenta del tribunal entendía lo contrario, razón por la que votó en desacuerdo.

De su lado, la fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), alentó que interpondrá una objeción a la decisión del tribunal, que decidió excluir las pruebas que fueron validadas por el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Polanco Ortega, cuando dictó apertura a juicio en contra de los seis encartados.

Sostuvo que contrario a lo que alegó el tribunal, el Ministerio Público sí mostró y pasó la orden judicial emitida por el juez José Alejandro Vargas, que autorizó al ente acusador solicitar los datos relativos a esas empresas a la Superintendencia de Bancos.

“Lo que ha establecido el tribunal con un voto disidente, que la orden no poseía plazo para esa diligencia. La Constitución de la República establece que a ningún ciudadano no se le puede exigir lo que no está previsto en la ley”, acotó la fiscal a la salida del tribunal.

La audiencia fue suspendida para el próximo lunes a las 9 de la mañana a los fines de continuar con la audiencia con la testigo número 11 de la acusación de 28 con que cuenta el Ministerio Público.

La solicitud de aplazamiento fue planteada por uno de los abogados de la defensa del imputado Andrés Bautista, alegando que de tres que conforman la barra solo estaba él y que tenía un compromiso previo, al igual que se pronunciaron los jueces planteando la misma situación.