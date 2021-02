¿Vas para EE.UU? Conoce cómo funciona la entrada ahora

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Luego de guar­dar 14 días de cuarente­na, ayer fue que Francis Ja­vier pudo reintegrarse a su trabajo después de ha­berse ido desde Repúbli­ca Dominicana a Nueva York, donde reside. Llegó a la Gran Manzana el 22 de enero para evitar la me­dida que exige presentar una prueba de Covid-19 con resultado negativo, y que entró en vigor el 26 del pasado mes. Esto no lo libró del confinamiento en casa.

Algo parecido le pasó a Roque Leonel, experto en temas migratorios, quien viajó a Nueva Jersey pa­ra ser sometido a chequeos médicos. Aunque no le pi­dieron la prueba física, por­que ya había registrado el resultado de manera ‘onli­ne’, el doctor que habría de consultarle, no pudo verlo personalmente porque la sugerencia en ese estado, era durar 14 días en cuaren­tena. “Tuve que atenderme de manera virtual porque mi estadía solo fue del 26 al 31 de enero y no dispo­nía del tiempo para cumplir con esa medida”.

Sin embargo, otros que han viajado a Nueva York con el resultado de la prueba negativa al Co­vid-19, no han tenido que guardarla. Omar Benito es uno de los favorecidos. Viajó desde República Do­minicana a Nueva York el pasado sábado 30 de ene­ro. Presentó su prueba con resultados favorables, y no le pidieron nada más. “Me fui para mi casa igual que siempre, y trato de usar mi mascarilla, distanciamien­to y todo lo que hay que hacer para cuidarse”, sos­tiene el dominicano resi­dente en Nueva York.

Pese a todo esto, hay que recordar que por órde­nes del presidente de Esta­dos Unidos, Joe Biden, to­do aquel que entre a este territorio debe presentar una prueba de coronavirus nega­tiva y cumplir cuarentena al llegar.

La medida es parte del plan de trabajo que el go­bierno se ha puesto para frenar la pandemia en el país, donde el virus se ha cobrado la vida de más de 400.000 personas.

Atendiendo a esta disposi­ción, los Centros para el Con­trol y Prevención de Enfer­medades (CDC), de Estados Unidos, recomiendan que los viajeros se hagan una prue­ba de detección tres o cinco días después del viaje y que se queden en casa o cumplan una cuarentena voluntaria en otro lado por siete días después del viaje.

Incluso si el resultado de su prueba es negativo, la su­gerencia es quedarse en confinamiento. Aconsejan siempre seguir las recomen­daciones y respetar los requi­sitos estatales y locales rela­cionados con los viajes.

Otros testimonios

Lo mismo que a Francis, le pasó a Carmen Ramírez. Llegó a Nueva Jersey an­tes del 26 de enero, y de­bió durar 14 días en casa. Su hermano viajó luego de esta fecha y, al presentar la prueba libre de Covid, só­lo le dijeron que de mane­ra voluntaria durara unos días en la casa. Así lo hizo y ya se incorporó a su tra­bajo.

Desde Miami

Andy Estévez viajó desde Florida a Nue­va York, donde resi­de. Lo hizo antes del 26 de enero. Tuvo que llenar un formulario con nombre, dirección y número de teléfo­no... “Todos los días me mandaban un mensa­je de texto para ver si estaba en la casa. Duré 14 días en cuarentena y después que cumplí seguí mi vida normal. Me he enterado que

ahora son menos días, creo que 10”.

SEPA MAS

Recomendaciones facilitadas por Roque Leonel

1- Llena el formulario de migración domini­cana en línea.

2- Si tienes doble ciu­dadanía, viaja con los dos pasaportes (te aho­rrarás medía hora de fila)

3- Hazte la prueba CO­VID PCR 72 horas antes del vuelo (No del día de viaje)

4- Si vas para NY llena el formulario en línea, antes de viajar y te aho­rrarás una hora en fi­la en el JFK. Recuerda que debes hacer cua­rentena, pero si te ha­ces la prueba PCR tres días después de llegar a NY y sale negativa, te exoneran la cuaren­tena.