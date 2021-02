Congreso Nacional cercado debido a supuesta protesta por 30% AFP

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Los alrededores del Congreso Nacional amanecieron este jueves cercados y vigilados por decenas de agentes de la Policía Nacional, ante la supuesta llegada de protestantes.

Según comentaron algunos agentes de la Policía, los protestantes serían parte del grupo que exige la aprobación del proyecto de ley que busca entregar el 30 por ciento de los fondos de pensiones.

Indicaron que la protesta estaría pautada a iniciar a las 10:00 de la mañana y que supuestamente fue el diputado Pedro Botello, el que convocó a los manifestantes.

No obstante, Botello anunció que no se trata de una protesta, si no de una rueda de prensa frente al Congreso Nacional para "fijar su posición" respecto a una marcha el 27 de Febrero".

El proyecto de ley que busca entregar el 30 por ciento de los fondos de pensiones se encuentra actualmente en el Senado de la República, luego de que fuera aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados.