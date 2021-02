Irán por más en el crimen de Yuniol

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD

La Procuraduría General de la República concluyó ayer con el segundo día de interrogatorios a Argenis Contreras, principal acu­sado en la muerte del abo­gado y catedrático univer­sitario, Yuniol Ramírez.Contreras, quien se encon­traba declarando en torno a este caso desde las 11:00 de la mañana, fue trasla­dado de inmediato, al ter­minó el interrogatorio con el Ministerio Público, a la cárcel del Palacio de Jus­ticia de Ciudad Nueva.

lutarco Jáquez, parte de su defensa, informó que el interrogatorio conti­nuará hoy, a las 3:00 de la tarde, y luego se le soli­citará medida de coerción.Explicó que no puede dar detalles de qué se habló en el interrogatorio pa­ra no contaminar el ca­so, pero aun así adelantó que no han realizado nin­gún tipo de acuerdo con las autoridades domini­canas, y que Contreras es­tá aquí para “decir la ver­dad y esclarecer este caso”.

El interrogatorio continua­rá y, como la ley establece que la detención de una persona no debe extender­se más de 48 horas luego de ser apresado, el Minis­terio Público deberá de­positar la acusación hoy, antes de las 11:00 de la mañana, por lo que se es­pera que entre hoy y maña­na se conozca la solicitud.Señaló que en su momen­to el “Ministerio Público to­mará las medidas que ten­ga que tomar.

Sin extradición.

Las pasadas autoridades de la gestión del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitaron la deportación de Argenis Contreras y no la extradición del principal acusado de la muerte del abogado y profesor Yuniol Ramírez Ferreras.