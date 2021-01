¿Qué se lograría con la vacuna cuando llegue a República Dominicana?

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

República Dominicana tiene contratadas 10 millones de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Oxford/AstraZeneca, cuyo primer lote se espera llegue en el primer trimestre de este año. No obstante, el debate generado en Alemania sobre su efectividad en mayores de 65 años ha llamado la atención de la población.

Sobre el tema, el doctor José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad de Vacunología, dijo que esa es una decisión alemana, pero que República Dominicana debe aplicar las vacunas contra el Covid en toda la población mayor de 18 años y sin límite de edad dado su impacto positivo en el sistema de salud porque reducirá la hospitalización y el ingreso en Cuidados Intensivos.

En tanto, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, dijo que es indiscutible que hay vacunas con mayor eficacia de otras, lo que evidencia la importancia de que el país haya acogido la solicitud del gremio de adquirir de diferentes marcas, pero reiteró que favorece la introducción de todas las aprobadas.

Debe usarse sin límite de edad

El experto en vacuna Brea del Castillo dijo que el hecho de que no haya datos de la eficacia de determinada vacuna en personas mayores de 65 años porque no se hicieron estudios específicos en esa población, no significa que no tenga eficacia, por lo que una vez esté disponible el país debe aplicarla sin límite de edades.

Dijo que en temas de vacunación lo que se debe medir es el impacto positivo en el sistema sanitario, y que es indudable que si la población se vacuna se van a disminuir las hospitalizaciones y los ingresos en UCI, lo que va a llevar alivio y evitará el colapso del sistema.

En su opinión la mejor vacuna es la que se tenga disponible, y el país debe aprovechar las que tiene compradas porque hay escasez en el mundo y los países con mayor capacidad la están acaparando.

Dijo que se espera que a marzo o abril llegará Astrazeneca y que ojalá pueda llegar otra antes para que sirva de plan piloto para la vacunación masiva de la población.

“Ahora todo se magnifica, el hecho que Alemania haya tomado esa decisión con la vacuna de Astrazeneca, debe verse como una decisión muy particular de ellos, y creo que en el país debe ponerse a partir de los 18 años sin límite de edades porque van ayudar a que no haya casos graves, hospitalizaciones y pacientes críticos que es lo más importante, su impacto positivo”.

Cualquier vacuna es buena

El presidente del CMD dijo que de comprobarse que la de Astrazeneca tiene menos efectividad en mayores de 65 años, las autoridades dominicanas lo que deben hacer es rejugar con la poblaciones y colocar a los que superan esa edad otra de las vacunas que le garanticen mayor eficacia.

No obstante, recordó que el gremio médico apoya cualquier tipo de vacuna contra el Covid.

Recordó que fue a insistencia del CMD que el Gobierno dominicano decidió introducir diferentes tipos de vacunas de las que han sido aprobadas de emergencia contra el Covid y que esa posición se fortalece ahora más que nunca, con las discusiones que se están dando ahora en Alemania donde se dice que no van a utilizar la vacuna de Astrazeneca en mayores de 65 años, porque su eficacia disminuye en ese segmento de población.

No ve fecha de llegada

Waldo Suero destacó que el gremio médico favorece cualquier vacuna que proteja contra el virus del Covid, pero que su mayor preocupación en estos momentos es que no se ve claramente la fecha en que República Dominicana dispondrá de las mismas.

“No vemos un calendario definido de la llegada de las vacunas al país y eso nos preocupa bastante, ya que el gobierno flexibilizó en la etapa más aguda de la enfermedad, que por lo menos agilice la entrada de la vacuna”, señaló el presidente del CMD.

Dijo que favorece que el personal médico se vacune con la de mayor eficacia, porque da mayor protección, porque la gente cuando se vacuna baja la guardia y se expone más.