Leonel Fernández: "La JCE tomó una decisión injusta, irregular e inconstitucional"

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo hoy que el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) tomó una decisión "injusta, irregular y no apegada a la Constitución" al emitir el reglamento 01-2021 sobre la distribución de los recursos económicos del Estado que establece que solo los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) son considerados mayoritarios.

"Nosotros creemos que no solamente se le ha afectado a la Fuerza del Pueblo con esa decisión injusta e irregular que ha tomado la Junta Central Electoral sino que se ha afectado a 23 partidos de la República Dominicana. Nosotros no pedimos favor, no pedimos privilegio y no aceptamos nada que no nos corresponda pero lo que sí nos corresponde lo vamos a buscar y vamos a insistir para corregir el error que se ha cometido", expresó Fernández.

El líder de la Fuerza del Pueblo dijo que van a someter un recurso en la Junta Central Electoral y que van continuar recurriendo en otras instancias de ser necesario.

"Si la fuerza del Pueblo obtuvo el 5% o más a nivel presidencial, no importa que no lo haya obtenidos a nivel congresual, porque el criterio debe ser lo que más favorezca al titular del derecho. Por lo tanto consideramos la decisión de la JCE injusta, irregular y que no está apegado a lo que establece", agregó el exmandatario.

La decisión fue tomada luego de una sesión del Ple­no de la institución, enca­bezado por su presidente, Román Jáquez Liranzo, rea­lizada ayer, y que duró más de cinco horas

De acuerdo con la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupa­ciones y Movimientos Polí­ticos, el 80% de los recursos asignados por el Estado pa­ra distribuirlos entre los partidos políticos será redis­tribuidos en partes iguales entre el PRM y el PLD, por­que fueron los únicos que sobrepasaron el 5% de los votos válidos emitidos en las elecciones.

De acuerdo con esa reso­lución, el partido Fuerza del Pueblo (FP), solo alcanzó el 4.54, y los partidos Revoluciona­rio Dominicano (PRD), un 3.57%; reformista Social Cristiano (PRSC), un 2.96%; Alianza País (Alpaís), un 1.37%, y Dominicanos por el Cambio (DXC), un 1.04%, por lo que recibirán en partes iguales el 12% de los recursos asignados, quedando como partidos minoritarios.

El 8% de los recursos restan­te será distribuido entre los 19 partidos registrados en la JCE que alcanzaron menos de un 1% de los votos válidos emitidos en esos dos últimos comicios.

Fernández, quién realizó estás declaraciones durante un acto de juramentación, dijo que aún así es un logro que la Fuerza del Pueblo haya escalado desde la casilla número 17 hasta la casilla número 3 en la boleta electoral.

"Las elecciones no se ganan con recursos, se ganan con el apoyo del pueblo... No solo somos el partido de las próximas elecciones, sino que somos el partido de las próximas generaciones", exclamó.