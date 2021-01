Comunitarios del barrio 27 de Febrero denuncia Edeeste les llevó los transformadores y los dejó sin luz

Santo Domingo, RD

Comunitarios del barrio 27 de Febrero denunciaron que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) se llevó los transformadores de al menos seis calles del sector, dejando a decenas de viviendas sin el servicio.

Aseguran que la situación se originó debido a que supuestamente están colocando los contadores con un sistema nuevo de medición remoto, pero que lo hicieron sin consentimiento de los afectados.

Señalan que a los residentes ni siquiera les han tomado los datos para colocarles el nuevo contador y que los dejaron sin el servicio sin ninguna explicación.

Sin embargo, sostienen que las lámparas del sector tienen luz, no así las viviendas, a las cuales hasta los alambres de los contadores se les llevaron.

Raúl Asencio, uno de los afectados, dijo que aunque tienen informaciones de que cambiarán el sistema viejo por el nuevo, cuando fueron a trabajar hoy, los dejaron sin el servicio y se llevaron los transformadores, asegurando que en alagunas calles lo dejaron, por lo que no entienden por qué no ocurrió lo mismo en todas las calles en las cuales no habían terminado el trabajo.

Hasta el momento se desconoce, indica, cuándo irán a solucionar el problema.