Rondón provoca avispero con imputación a Jean Alain

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

En medio de declaraciones del director de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pep­ca), de calificar de un acto de perversidad un supues­to acuerdo con las pasadas autoridades con el imputa­do Ángel Rondón”, el ex procurador general de la República, Jean Alain Ro­dríguez denunció la exis­tencia de una campaña de descrédito en su contra.

Rodríguez, quien vin­culó la campaña con el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, afirmó que la misma inició cuatro años atrás, a fin de nublar el dis­curso público sobre el te­ma.

El ex titular del Ministe­rio Público sostuvo que la campaña iniciada en mar­zo del 2017 procura con­fundir a la opinión pública a través de falsas historias, pretendiendo los encarta­dos en el caso Odebrecht escapar de su responsabi­lidad penal.

Instó a los abogados de los imputados a presen­tar las pruebas de sus ar­gumentos en los tribu­nales, y no a través de los medios de comunicación, tras señalar que en sus ini­cios los acusados fueron quince personas, algunas de ellas siendo miembros de los partidos de la Libe­ración Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

Dijo también que el Mi­nisterio Público procedió al archivo del expediente de ocho inicialmente imputa­dos en el caso, asegurando de que no existían pruebas que evidenciaran su partici­pación en el caso de los so­bornos de la constructora brasileña.

Lo ignora

Mientras que el titular del Pepca, Wilson Cama­cho, dijo desconocer del presunto acuerdo que ha­brían hecho las pasadas autoridades del Ministerio Público con el imputado Ángel Rondón.

Camacho dijo que ha di­cho “en varias ocasiones” que desconoce sobre ese acuerdo, al tiempo que cali­ficó la propuesta como “un acto de perversidad”.

“En cualquier parte del mundo, si el Ministerio Pú­blico hiciera una propues­ta en esa naturaleza, si la hiciera de esa forma, eso constituiría un acto de per­versidad”, manifestó Cama­cho.

Además, dijo que en su momento el equipo del Mi­nisterio Público a cargo del caso Odebrecht, se dividió en dos.

“Ese acuerdo es de mi desconocimiento y lo he dicho en varias ocasiones, el equipo de Odebrecht se dividió en dos equipos: uno para la litigar y otro para la investigación, y fue una decisión de las autori­dades del Ministerio Públi­co en ese momento. A mí se me colocó en el ámbito de la litigación del proce­so, por eso desconocemos si esa propuesta se hizo o si no se hizo”.

La versión

Rondón, uno de los prin­cipales imputados del caso Odebrecht, afirmó que el ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, le pidió in­volucrar al presidente Luis Abinader en el caso de co­rrupción, así como acusar a “dos o tres personas” del Partido Revolucionario Mo­derno (PRM).

Rondón habló durante una entrevista en el progra­ma “Siendo Honestos” con Katherine Hernández de CDN canal 37.

SEPA MÁS

Acusados.

En el juicio de los sobor­nos de la constructora brasileña Odebrecht fi­guran como imputados Ángel Rondón, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Rober­to Rodríguez.