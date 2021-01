Raquel Arbaje y su hija en defensa de mujeres han denunciado agresiones sexuales

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, y su hija Graciela Abinader, salieron en defensa de las mujeres que han sido acosadas o abusadas sexualmente y denunciaron a sus agresores.

Su reacción surge luego de que dos mujeres interpusieran querellas de acoso y abuso sexual a dos funcionarios del gobierno.

Raquel Arbaje indicó que siente gran satisfacción cuando conversa con sus hijas sobre el abuso sexual y las mismas están conscientes de que cuando una mujer se niega a estar con un hombre, él debe respetar su decisión.

A través de su cuenta de Twitter escribió que todavía hay rastros de atrasos por el tema en el país.

“Qué satisfacción cuando converso con mis hijas y me dicen:”mami cuando una mujer dice NO, es NO”. Es hora de que cada mujer pierda el miedo, denuncie cualquier tipo de acoso. Profundizo en mi formación y me doy cuenta que quedan destellos de “atrasos”. Aquí estoy para servir”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, ante la respuesta del periodista Gustavo Olivo de “tomen nota, violadores” Arbaje indicó que el mensaje iba de igual forma para “acosadores sicológicos, cibernéticos, o personas que dicen palabrotas cuando una joven camina por las calles. Ya soy mayor, los vientos no soplan como antes. Cara sonriente con boca abierta y sudor frío. Pero me daba temor caminar sola y así a muchas mujeres. Debemos enseñar el respeto en casa y escuela”.

Más temprano, su hija Graciela Abinader, usando la misma red social, indicó que la cultura del acoso sexual en República Dominicana debe ser erradicada, ya que nada justifica el acoso sexual.

“La cultura de justificación del acoso sexual debe ser erradicada. NADA, absolutamente NADA, justifica el acoso sexual. Ni la vestimenta, ni el estado de la relación, ni la "reputación", ni el alcohol...¡NADA! Eso no está en debate”, escribió.

En las últimas semanas dos mujeres han denunciado dos funcionarios del Gobierno por acoso y abuso sexual.

La primera denuncia fue hecha por la exencargada financiera del Instituto Agrario Dominicano (IAD), María Isabel Flores Encarnación, contra el director de la entidad, Leonardo Faña.

La mujer acusó a Faña de abuso sexual y el Ministerio Público le ordenó abstenerse de molestar, intimidar o amenazar por cualquier medio a Flores Encarnación. El caso fue declinado a la Corte de Apelación del Distrito Nacional este martes.

Por las acusaciones, el presidente Luis Abinader decidió suspenderlo de su cargo.

Mientras que la última acusación dada a conocer a la opinión nacional este lunes, envuelven al Dirección Regional de Aduanas, Antonio Gómez Díaz, a quien una mujer acusa de haberla violado en el baño de la institución.

El caso que es investigado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la provincia de Santiago, profundiza para determinar si Gómez Díaz habría cometido otros hechos similares.

La Dirección General de Aduanas (DGA), informó que se encuentra a la espera de los resultados de la investigación que realizan las autoridades contra Antonio Gómez Díaz, pero que ha decidido suspender el funcionario sin “disfrute de sueldo de sus funciones hasta nuevo aviso”.