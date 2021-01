Personas se resisten a vacunarse por el padrón

Rosmery Méndez Vargas | Javier Flores | Laura Castillo

La semana pasada la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, dijo que el plan de vacunación contra el coronavirus Covid-19 estará basado en el padrón electoral para organizar a los ciudadanos y determinar la cantidad de personas que serán vacunadas, causando confusión entre las personas ya que no entendieron en qué consistía el uso del padrón porque también se informó que el mismo contempla la integración de los centros de votación para el proceso de vacunación.

“Entonces eso quiere decir que si yo voto en Villa Jaragua pero vivo aquí en la capital, tengo que ir para allá a vacunarme, pa eso no me vacuno na’”, exclamó Daysi Pérez, residente en Santo Domingo Este, cuya posición fue compartida por muchos ciudadanos que al igual se quedaron hábidos de más detalles sobre el plan de vacunación.

Durante todo el fin de semana, como la información no ha sido aclarada por las autoridades, la incertidumbre se apoderó de ciudadanos que a través de las diferentes redes sociales comenzaron a emitir sus opiniones al respecto.

“Yo en realidad no entiendo que es lo que quieren hacer, porque por ejemplo yo tengo que ir al interior a votar (Santiago Rodríguez) pero vivo aquí hace muchísimos años y de verdad no creo que yo vaya solo a eso”, explicó Darío Gómez.

Educación no sabe nada

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que no ha recibido ninguna solicitud sobre la posibilidad de que centros educativos que funcionan como colegios electorales sean usados para el plan de vacunación contra el Covid-19. “Aún no he recibido ninguna solicitud sobre los centros educativos”, expresó Fulcar por medio de su vocera al ser contactada por LISTÍN DIARIO ante la posible medida de que algunos centros educativos sean elegidos para aplicar vacunas, ya que en su mayoría las escuelas son los principales centros de votación en el país.

Los CTC están disponibles

El director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres, informó que puso a disposición del Gabinete de Salud y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sus 104 infraestructuras que operan a escala nacional para la jornada de vacunación contra el nuevo coronavirus Covid-19.

“La idea es que los CTC sirvan de receptores a la población y que también puedan orientar a las comunidades a través de las emisoras Radio CTC, así como de su base tecnológica a los fines de crear conciencia ante este flagelo”, expresó Torres.

SEPA MÁS

Socialización

Raquel Peña declaró el viernes que en la próxima semana iniciarán el proceso de socialización del plan de vacunación contra el coronavirus.

El gobierno dominicano, mediante diversos acuerdos con diferentes farmacéuticas, tiene planeado obtener 20 millones de dosis para vacunar contra el coronavirus. El país espera 10 millones de dosis de AstraZeneca, 8 millones con Pfizer-BioNTech y 2 millones con Covax.