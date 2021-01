Cruz Jiminián: "Todos los días se cometen miles de violaciones a los derechos fundamentales"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián dijo que todos los días se cometen “miles” de violaciones a los derechos fundamentales y esa es su razón principal por la que aspira a convertirse en el nuevo Defensor del Pueblo.

Cruz Jiminián, quien es reconocido por las labores sociales que realiza a través de su clínica privada, dijo que lo que menos hace él en su institución es “examinar gente” y que prioriza el salir donde hay problema social para intentar resolverlo.

“Sé que hay muchas preguntas que preocupa a la gente sobre que pasará con lo pobres que visitan mi clínica y puedo decirle que soy el médico o quizar el trabajador, que más personas ve por día en la historia de República Dominicana, pero de cada 100 personas que veo, 90 o 95 llegan con un problema social”, manifestó el galeno durante su entrevista con la comisión de la Cámara de Diputados a cargo de la conformación de las ternas para el Defensor del Pueblo y sus adjuntos.

Para Cruz Jiminián, “hay una ley que no se aplica” a aquellos ciudadanos que sus derechos hayan sido violados y considera que la defensoría del pueblo en un lugar donde pueden acudir.

“El Defensor del Pueblo no tiene potestad para meter preso a una gente, pero sí para denunciarlo y someterlo a la justicia. Por eso he decidido aceptar aspirar a esta posición”, puntualizó.

Medidas a implementar

En caso de ser escogido, el galeno coincidió con los pasados aspirantes que fueron entrevistados, en que la base de la institución debe ser la cultura y la educación de la población en cuanto a sus derechos fundamentales.

De igual manera, aplicaría como medida el llegar a todo el territorio nacional y a lugares como las cárceles donde según el médico “hay abusos y crueldad inimaginables”.

“El defensor del pueblo tiene un campo muy grande, pero la primera medida que yo haría es poner un buzón de sugerencias en cada cárcel para saber que es lo pasa ahí. La segunda, sin que cueste un solo centavo para la defensoría, sería visitar todas las provincia y municipios y en cada escuela voy a poner una escuela de moral y cívica y voy someter un proyecto de ley para que cada empleado público y privado tenga que tener un certificado de moral y cívica para acceder a un trabajo”.

Vacuna

En otro orden, al ser preguntado sobre si recomendaría a la población a ponerse la vacuna contra el COVID-19, el médico fue tajante.

“En nuestro país hay una incultura general. Aquí cualquiera habla por las redes. Yo vi a alguien diciendo a la gente que no se vacune, si no nos hubiéramos vacunado por el polio, estuviéramos muertos todos o inválidos todos. La vacuna es la misma enfermedad chiquita, pero que es capaz de desarrollar la defensa. Yo tengo la defensa alta en este momento, pero si llega en este momento soy el primero en vacunarme, las vacunas son necesarias y todo el mundo lo hace, en Estados Unidos, Alemania, Rusia, se las están poniendo, si todo el mundo lo hace, porque no lo va a hacer un país tercermundista”, cuestionó.

La comisión de Defensor del Pueblo entrevistó este martes 20 candidatos que aspiran al puesto de cabeza de esta institución, así como adjunto.