Ortiz Bosch sobre Faña: "Es recomendable una suspensión hasta esclarecer lo sucedido"

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

La directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recomendó que el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, acusado de abusar sexualmente de la gerente financiera de dicha entidad, sea suspendido de sus funciones en lo que se investiga el caso.

"Lo más recomendable es suspensión mientras la Procuraduría hace su investigación, para que él tenga derecho a defenderse en el proceso, pero también la justicia tenga la oportunidad de señalar si es correcta o incorrecta su accionar y actuar en consecuencia", señaló.

Ortiz Bosch aseguró que ya el funcionario está sometido ante la Procuraduría General de la República.

Al ser cuestionada sobre si se reuniría con Faña, que se encontraba en el Palacio Nacional, dijo que ella no se reune con nadie que esté bajo investigación.

"Yo no me reúno con nadie que tenga yo la obligación y tenga contemplado investigar, si lo vi aquí en el pasillo, pero no quise (...) porque yo no vine a esto, yo vine a hablar del Gabinete, ustedes saben que presido un Gabinete de Tranparencia en ese sentido vine a comunicarle al presidente algunas cosas que habíamos resuelto, pero yo no acostumbro a reunirme, a menos que no sea abierta una investigación", afirmó.

Asimismo, dijo que la Dirección de Etica no ha recibido denuncia de ninguna persona y que lo que saben es que está en manos de la justicia.