Experto de la OPS advierte segunda ola del coronavirus es más fuerte

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El virus del Covid-19 no se irá durante este año, por lo que los países y las poblaciones tendrán que seguir manteniendo firmes las restricciones y medidas que ayuden a su control.

Así lo advirtió ayer el doctor Marcos Espinal, director de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al participar en la “Cita con el Covid” que transmite cada lunes Listindiario.com.

El médico de nacionalidad dominicana señaló que la situación en torno a la pandemia continúa muy crítica a nivel mundial, con una alta cantidad de casos y muertes.

“Todavía tenemos que esperar porque la situación va a continuar para este 2021 bastante delicada. Los más afectados son los grandes países federales y muy grandes como Estados Unidos que es el número uno, Brasil, Rusia, La India que es el número dos en número de casos”, señaló Espinal.

Nuevas variantes

En torno a las nuevas variantes del virus que han surgido, explicó que se han detectado otras variantes del virus circulante, lo cual no significa que provocan enfermedades de más gravedad, aunque la transmisión es mucho más efectiva.

Eso indica, explicó el doctor Espinal, que se está en una situación que todavía no se puede bajar la guardia con las medidas.

Dijo que se entiende que hay fatiga y que las vacunas van a llegar, pero que no se puede pensar que serán la solución en todo este año porque no es así.

Infección tras la vacuna

El experto de la OPS dijo que hay riesgo de infección luego de vacunarse y que incluso hay casos de personas que se han vacunado y han desarrollado la enfermedad, debido a que los anticuerpos no se desarrollan inmediatamente se aplica, sino que toma varios días.

La segunda dosis, agrega, es la que va a completar ese proceso de inmunizar, cuyo período entre una y otra es de 21 y de 28 días dependiendo la vacuna que sea.

Hay compañías, señaló, que están trabajando en la producción de una vacuna de una sola dosis cuyos resultados se esperan en los próximos días.

Explicó que una persona que haya tenido Covid-19 puede vacunarse y que ello le aumentaría los anticuerpos.

Tres billones de vacunas

Saludó el acuerdo bilateral firmado por República Dominicana con AstraZeneca para recibir su vacuna porque no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta y recordó que también a través del mecanismo Covax el país será beneficiado con vacunas, que empezarán a distribuirse a partir del primer trimestre de este año.

Recordó que las vacunas en masas se tienen que producir y la idea del Covax es distribuir tres billones de dosis.

Explicó que la idea es que este año se distribuyan a través de ese mecanismo por lo menos tres billones de vacunas en 150 países.

Espinal informó que hasta ahora se tienen acuerdos para 10 tipos de vacunas a través de dicho mecanismo y recordó que hay muchas vacunas en carpeta pero que los países no deben desesperarse porque se trata de ensayos clínicos.

Señaló que ocurre igual que con el medicamento Ivermectina, que genera tanta discusión en el país, sobre el cual, señaló, no se ha demostrado que sea eficaz contra el COVID-1.

Sepa más

El país está en segunda ola

En 2021 sigue Covid.

Espinal explicó que en estos momentos el país está pasando por una segunda ola del virus muy fuerte, las curvas lo indican así, por lo que las medidas deben continuar. Dijo que se entiende que hay fatiga de parte de la población, pero que la salud es lo primero, por lo que recomienda se mantengan asesorías psicológicas en los servicios de salud, no transigir en las medidas no farmacéuticas del uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social.“En el 2021 no es verdad que vamos a terminar con el Covid”, por lo que hay que seguir con el testeo, democratizar las pruebas, entre otras acciones.