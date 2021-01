Arturo Nanita dice atacó a la perrita Trufa para defender a su hijo

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

Oscar Arturo Nanita dijo este lunes que la agresión que cometió contra trufa, una bulldog francés, fue para proteger a su hijo.

En una entrevista realizada por el programa El Sol de la Mañana, el hombre expresó que los golpes propiciados a Trufa fueron porque la perrita intentaba agredir a su hijo.

"En ese momento perdí la cabeza porque nunca había pasado un hecho como el que ocurrió. El niño llorando y la perrita encima de él y yo se lo quito y ella volvió’’, expresó Nanita.

Dijo que desde pequeño ha tenido animales y que nunca le había pasado algo parecido.

"Desde pequeño he tenido alrededor de 15 perros, y de esa misma raza tengo otro que está en casa de mi hijo también. Muchos de mis amigos me han comprado de la camada que he tenido. Nunca me había pasado algo como esto, es lo peor que me ha pasado", indicó

Manifestó que no es una persona agresiva y que actuó mal.

"Yo admito que perdí la cabeza porque amo a mi hijo, perdí la cabeza y estaba la cámara y mi acción. No estoy justificando lo que yo hice, sé que estuvo mal",’ expresó.

Recalcó que la Unidad de Protección Animal lo llamará a una evaluación psicológica y dijo estar dispuesto a someterse a la prueba.

Su abogado, Enrique Vallejo, dijo que él se presentó a las diez de la mañana del sábado a Protección a Animal para hacerse responsable y continuar la investigación pero la fiscal no se encontraba.

"Se está llevando un proceso mediático, somos reales y tenemos conciencia de lo que sucedió’’, expresó el abogado.

Vallejo añadió que luego de lo acontecido debía iniciarse un proceso porque Nanita reconoce su falta.

Proceso mediático

‘’Los hechos están ahí la circunstancia es que lo que la fiscalía debe determinar por qué sucedieron, hemos explicado que se presentó una situación donde él vio en peligro a su hijo, donde el perro le fue encima, lo tumbó, se golpeó, lloró y el perro iba a volver, se iba a tirar otra vez encima y él se desesperó y cometió el hecho’’, dijo Vallejo.

Asimismo destacó que hay testigos del incidente antes de la producción del video pero comentó que la fiscalía no prestó atención a los mismos.

"Nos preocupa cómo se lleva el caso, debido a que la magistrada no se molestó en ver o dialogar con el niño ni testigos"’, dijo.