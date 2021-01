Víctor Sabi, el talento de RD que “ha llegado” a Mandela y a Obama

Saulo Mota Telemín

Santo Domingo, RD

Con apenas 27 años de edad, el dominicano Víctor Sabi ya ha narrado en español “Una tierra prometida” y “El largo camino hacia la libertad”, libros sobre dos personajes históricos: Barack Obama y Nelson Mandela, respectivamente.

Nacido y criado en Santo Domingo, el joven explicó a reporteros de LISTÍN DIARIO cómo consiguió ser la voz del presidente número 44 de los Estados Unidos, y las dificultades que tuvo al grabar en plena pandemia.

El casting se inició alrededor de septiembre del año pasado, recordó, indicando que fue contactado por la empresa productora del proyecto de doblaje al español del libro de Obama, enviando su propuesta, que fue grabada en su estudio personal dentro de su hogar, la cual resultó ganadora.

La noticia de su selección le llegó un mes después, iniciando un apretado calendario que incluyó sesiones de grabación de hasta 5 horas diarias, destacando que todo se grabó en República Dominicana.

La razón de esto es que antes de iniciar con el trabajo la fecha de estreno fue anunciada con anterioridad, por lo que él y el resto del equipo trabajaron bajo un apretado horario.

“Ya teníamos un compromiso público con la fecha que ellos habían confirmado. Diario entonces hacíamos grabaciones de 4 a 5 horas; son unas sesiones de grabación muy intensas, primero graba uno por 45 minutos, descansas, y si tienes más energía sigues”, aseguró.

No obstante, mientras más se acercaba la fecha de entrega, más se alargaron las horas de trabajo, aunque al final pudieron entregar el trabajo completo a tiempo.

Una vez empezado, Víctor indicó recibió direcciones sobre su trabajo desde Los Ángeles, Estados Unidos.

A pesar de esto en momentos puntuales del libro tuvo que asimilar el particular patrón de habla del exjefe de Estado norteamericano, principalmente cuando se trataba de discursos políticos, aclarando que no se trata de sencillamente imitar a quien habla, sino llevarles las palabras del autor a los oyentes.

Los retos

Al iniciar el proceso de grabación a finales del 2020, a Sabi y a sus productores les tocó chocar de frente con los retos que supone la pandemia del coronavirus, y las restricciones que vienen con ella.

Entre los principales obstáculos citó el horario del toque de queda, lo cual afectó las horas que podía pasar en el estudio, además de las variaciones que debieron implementar para cumplir con aspectos del protocolo sanitario impuesto por el Gobierno, como el distanciamiento social.

Asimismo, subrayó la dificultad del material con el que trabajó aseverando que, para un locutor, un trabajo calificado como “largo” suele ser, como máximo, de alrededor de 500 páginas, una cifra mucho menor que la cantidad de “Una tierra prometida”, que consta con más de 800 páginas.

Reacción tardía

Muchos aseguran que el gozo que experimentan los padres frente al éxito de sus hijos es una de las mayores alegrías que cualquier persona pueden tener, pero en el caso de Víctor ese orgullo parental debió esperar.

Y es que con la notificación de que ganó el concurso, vino la advertencia de que no podía decirle a nadie del tema.

El nivel de confidencialidad se debió a que la versión del audiolibro en español estaba prevista a salir en conjunto con la versión anglosajona, en la fecha del lanzamiento mundial de esta última.

Sin embargo, cuando finalmente pudo revelar este logro a sus familiares y amistades expresó que el momento vivido fue de “júbilo”, resaltando que por la envergadura del proyecto ya se trataba de una hazaña, aún más cuando se trataba de un dominicano.

Identificado

Sabi afirmó que la parte de las memorias del exmandatario estadounidense que más le marcó fue el momento donde este logra ganar control de la Oficina Oval, tras el cual Obama se da cuenta de todo el trabajo que tenía por delante, como líder de una de las potencias mundiales.

“Ya cuando logra la presidencia, aparte de todo lo que tuvo que pasar, pues ahí era como empezar de cero. Era un logro magnífico, pero ahora iba tener que solucionar muchos, muchos detalles que estaban en el Poder… la gente tenía una alta expectativa, y creo que esa fue la parte que más me marcó, conectar con esa intensidad del momento”, expresó.

Otros trabajos

Uno de los trabajos anteriores que figuran en el currículo de Víctor está la autobiografía del expresidente de Sudáfrica Nelson Rolihlahla Mandela, titulada “El largo camino hacia la libertad”, a finales del 2018.

Este supuso otro tipo de reto para Sabi, que fue el de poder pronunciar ciertas palabras en algunos dialectos sudafricanos, principalmente el Xhosa, una de las once lenguas oficiales de esa nación, la cual está basada en muchos ‘clics’ al momento de hablar.

Además de los dos anteriormente mencionados, el dominicano narró otros dos audiolibros en español: “Dios”, de Reza Aslan, y “Cuentos de locos”, un compendio de cuentos dirigidos al área psiquiátrica de la medicina.

También ha trabajado en e-learning (enseñanza electrónica), documentales, comerciales, tanto a nivel local como internacional.

Formación

Estudió inicialmente en la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera, así como en la Escuela Creativa Brother, aunque a través de la misma productora con la que colaboró en la narración del libro de Obama, pudo participar hace cinco años en varios talleres con profesionales extranjeros.

Su vocación

Víctor afirmó que descubrió esta vocación a través de otra: los dibujos animados.

Esta pasión va de la mano con el doblaje al español, y el joven se sintió inspirado como varias generaciones de niños recordando su infancia a través de los “muñequitos”.

Su sueño inicial fue crear su propio dibujo animado, y animar una que otra voz. Estudió publicidad ya que esta carrera tiene elementos gráficos y sonoros, manteniendo su incursión paralela en la locución.

Dentro de sus favoritos en la animación japonesa están One Piece, Naruto y Boku no Hero Academy, mientras que en la occidental citó a Padre de Familia, los Simpsons, y The Boondocks.

Más proyectos

Además de crear su propia serie animada, Sabi tiene pensado incursionar en el mundo del teatro, explicando que elementos de esta disciplina lo ayudarán a convertirse en mejor locutor, al momento de comunicarse con el oyente.

Influencias

Indicó que su estilo narrativo fue influenciado por varias figuras de su profesión, entre ellos el mexicano Mario Arvizu, el actor Morgan Freeman (quien ha prestado su voz para múltiples documentales y programas), Seth MacFarlane, creador de “Padre de Familia”.

A nivel local expresó su admiración por Teo Veras, Reynaldo Infante y Angely Báez.

En el ámbito de la animación señaló al japonés Akira Toriyama, creador de la serie Dragon Ball, como su preferido.