Wilson Camacho: “El Ministerio Público no va a actuar como se hacía en el pasado"

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que con la decisión del juez José Alejandro Vargas de declarar inamisible el recurso de objeción contra el archivo definitivo, el mismo queda en estado provisional, por lo que se podrían retomar las investigaciones, donde el Ministerio Público decidirá si levanta los archivos provisionales o emite un nuevo acto.

“El juez Vargas dijo que a su juicio los archivos no existen, porque los archivos no fueron notificados, nosotros decimos históricamente, son unos archivos clandestinos, por haberse hecho en secreto y no haberlos notificado a nadie, y él tiene razón en ese sentido”, agregó Camacho.

Dijo que habían planteado al tribunal la necesidad de anulación de esos archivos, para que no tuvieran ningún efecto, y a raíz de que el juez explicó que no existen, el Ministerio Público apeló la decisión diciendo sentirse en la misma dirección que el juez Vargas.

“El Ministerio Público no va a actuar como se hacía en el pasado, vamos a actuar con toda la transparencia y la responsabilidad que nos caracteriza”, aclaró el titular del Pepca.

El dictamen se extendió por al menos 30 minutos, donde el juez Vargas explicó detalladamente el motivo de su decisión.