Miriam Germán regresa al Consejo de la Magistratura a casi dos años del rifirrafe con Jean Alain

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El mundo da muchas vueltas. Este adagio ha quedado evidenciado en la posición que hoy ocupa como Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que en la práctica le pone en sustitución del pasado procurador general, Jean Alain Rodríguez.

En el 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dio a conocer la elección de nuevos jueces para integrar la Suprema Corte de Justicia, donde Germán Brito resultó seleccionada y segunda suplente del presidente de ese entonces, Mariano Germán.

Fue designada por un periodo de siete años. En 2019 asistió al Consejo de la Magistratura en evaluación de su desempeño, optando para seguir en la Suprema Corte de Jusiticia. Sus aspiraciones no fueron validadas por el Consejo. En su evaluación, se produjo un intercambio con el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez, donde este se le cuestionó sobre la obtención de sus bienes y algunos terrenos que poseía porque supuestamente tenían irregularidades según "unas cartas anónimas" a las que el exprocurador dio lectura.

La presidenta de la sala penal de la Suprema, en ese entonces, protagonizó un careo con el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien la cuestionó su seriedad ysobre sus bienes, involucrando a uno de sus hijos.

La jueza Miriam Germán Brito no fue seleccionada para continuar en la Suprema Corte de Justicia, según informó en 2019 el Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano constitucional que selecciona a los magistrados en el territorio dominicano.

Sin embargo, un año después, en 2020, fue nombrada por el presidente de la República, Luis Abinader, como la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), siento este el último puesto de alto nivel que faltaba por designar. Su anuncio se produjo la mañana del 16 de agosto, a horas de asumir el poder el nuevo mandatario.

“En cumplimiento de mi compromiso de promover un Ministerio Público independiente y respetuoso de los derechos de los ciudadanos, serán designadas Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta”, tuiteó el presidente Abinader para dar a conocer su designación de una nueva procuradora.

El Consejo Nacional de la Magistratura fue creado mediante la Ley 169-97, del 2 de agosto de 1997. Hoy ha comenzado sus trabajos para elegir 4 jueces del Tribunal Constitucional. Además, evaluará el desempeño del juez Francisco Antonio Ortega Polanco en la Suprema Corte de Justicia.

Luego de que se diera a conocer a designación de Germán Brito esta refirió en varias ocasiones que no llegaba a la posición para “cobrarle nada a nadie”.

Asimismo, indicó que su aspiración principal es la justicia, pero una “una justicia sin retaliaciones, sin viejas venganzas”.

Su gestión al frente de la Procuraduría General ha elaborado expedientes de corrupción contra funcionarios y allegados del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

De manera especial hay un caso en la justicia llamado "Anti Pulpo", donde están involucrados dos hermanos del expresidente Danilo Medina: se trata de Magalys y Juan Alexis Medina.

Puede que uno de los primeros roces entre ambas figuras fuera el conocimiento de la coerción a los implicados en el caso Odebrecht, en julio de 2017.

En ese momento, la magistrada Germán, como presidenta de la segunda sala o sala penal de la Suprema, donde la jueza dijo que hay evidencias de que el Ministerio Público tenía dificultades para probar la acusación contra los imputados del caso Odebrecht, y les advirtió de que si no mejoraba en eso, “no tendrán éxito en un posible juicio de fondo”.

"Abunda en ´yo creo, me parece´ y, en algunos aspectos, una tajante negativa. Se señala la actuación de un supuesto intermediario, en este caso la persona que está procesada, pero, aparte de la justificación para este procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existen transferencias de dicho señor hacia otro procesado; es necesario aclarar que este argumento no significa que pongamos en duda la inocencia de ese procesado porque después de todo no hay una sentencia condenatoria", indicó en julio de 2017, mientras se conocía la audiencia.

Las frases que le dijo a Jean Alain Rodríguez el lunes 4 de marzo de 2019:

1. "Yo hace tiempo que aprendí que los demás tratan a uno no como uno es sino como ellos son".

2. “Si esto fuera de doble vía, hablaríamos de usted”.

3. "No recuerdo haberle solicitado nunca nada a ese joven", dice Miriam Germán Brito, sobre una carta enviada por José Gregorio Bautista objetándola.

4. "Me gustaría ver las fotos de la hermosa villa, no lo distingo de aquí y del apartamento también".

5. "Yo no ando buscando a chantajistas para que digan nada de nadie. ¿Algo más?",

6. “No tengo el menor interés de presidir ese organismo, porque como dicen por ahí eso es una pela”, dijo Germán al ser cuestionada por el senador José Paliza, sobre una posible presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

7. “Este no es el lugar donde yo vivo el lugar donde yo vivo tiene todo el frente con enredaderas colgando”.

8. “No es que usé a mi hijo de testaferro y usted ha tenido el mal gusto de decir que es… En esa casa hay parte de mi dinero y hay parte de él, con lo que le tocó de su padre le gustaba el campo y se hizo esa construcción”.

9. “Mire, y de esas propiedades que tiene en la Charles de Gaulle y por allá frente a Hemingway más unas propiedades, esas eran de su padre, lo único que yo tengo es una deuda de tres millones de pesos”.

10. “Sus agentes especiales no llegaron ahí”.

11. “Si el Procurador con su servicio de inteligencia tenía todas esas informaciones cuando yo subí a la medida de coerción debió recusarme y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un twitter y diciendo por ahí lo que le diera su bendita gana”.

12. “Ojalá todas las amistades que ustedes tuvieran fuera gente como Santiago Rodríguez (Chago), es una persona con una formación exquisita tanto en Derecho como en la cultura en general, y los paquetes misteriosos son libros que quieren vayan ahora y allánenle su oficina a Chago a ver qué es”, al ser cuestionada sobre unos paquetes enviados al abogado.

13. “No le respondo ninguna más al señor”.

14. “No evidencia un interés de esclarecer sino un interés de dañar”.

15. “Eso es mentira, no conozco ese señor no tengo ningún interés, no tengo fortuna personal y de este puesto me voy como salí".